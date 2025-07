“(El Rey de Meiggs) fue una persona muy cercana cuando tuve mi separación”: los detalles de la declaración de Francisco Kaminski en caso sicario

Si bien desde el entorno del periodista Francisco Kaminski afirmaban que su declaración ante la policía por el caso sicariato había sido breve, no fue tan así. Tres horas duró la declaración que el animador de 43 años dio el 23 de julio en el OS9 de Carabineros, en calle San Ignacio de Loyola, comuna de Santiago.

El animador de TV fue requerido por la Fiscalía Metropolitana Oriente el mismo día en que fue detenido Wilson Verdugo, el presunto autor intelectual del crimen de Felipe Reyes, alias, el Rey de Meiggs.

Kaminski, quien llegó al cuartel policial antes de las 17.30 y se fue posterior a las 20.30, fue solicitado luego de que los investigadores revisaran el teléfono de la víctima y fuera el conductor radial la última persona que tuvo contacto telefónico con Reyes.

Allí se presentó solo, sin abogado, y lo hizo en calidad de testigo.

En su testimonio, al cual tuvo acceso La Tercera, señaló que conoció a Reyes desde 2015 aproximadamente y comenzaron a tener un vínculo “comercial”.

“Los primeros contactos que tuve con él se debieron a que existían comerciantes de Meiggs, importadores y cosas así, que compraban publicidad para la radio en la cual yo me desempeñaba en ese entonces y que actualmente que es la Radio Corazón (...). Esta relación comercial tenía sustento en que en algunos negocios (eventos) José aportaba capital para que el evento se pudiese desarrollar, cuando digo que aportaba capital me refiero a que por ejemplo en un evento X por decirlo de alguna manera a mí me faltaban $30.000.000 millones de pesos y esta persona me preguntaba y me decía que me los iba a prestar y que ganaba él y bueno ahí yo le decía te doy $5.000.000 millones y le terminaba pagando $35.000.000 millones, una especie de utilidad del negocio. Básicamente esos eran los negocios que hice con él, tiene que haber ocurrido en el tiempo que lo conocí unas tres o cuatro veces, no más que eso, en estos diez años en los cuales yo lo conocía”, afirmó al inicio de su declaración.

Fue ahí cuando reveló que mantenía una millonaria deuda pendiente con Reyes, que cancelará a su pareja en octubre. “Debo decir que actualmente yo mantengo una deuda pendiente con José Reyes la cual asciende a la suma de $45 millones de pesos en dinero, lo cual la verdad lo ocupé para un evento que tengo en septiembre de este año, por la instalación y funcionamiento de una fonda, además de la contratación de unos artistas, entre otras cosas. Ese dinero José me lo facilitó en el mes de marzo del 2025″.

“Siempre estuvo preocupado por mí”

Así las cosas, más allá del vínculo “comercial”, el animador se refirió a la relación personal que fueron manteniendo. “Yo sentía que él me tenía harto cariño, de hecho debo señalar que fue una persona muy cercana cuando tuve mi problema mediático por mi separación (de Carla Jara). Él fue una persona que siempre estuvo muy preocupado por mí y yo sentía ese aprecio”.

- Investigadores: ¿Cuándo fue la última vez que habló con José Reyes?

- Kaminski: El mismo día que lo mataron de hecho. Recuerdo que bien temprano en la mañana, fue un llamado bien breve. José me llamó a través de videollamada, recuerdo que él iba viajando de Viña del Mar a Santiago, iba entrando a la capital y me señalaba que iba enojado porque tenía que ir a hacer un trámite y él estaba de vacaciones en la V Región, pero que era algo súper breve y se iba de regreso, recuerdo que conversamos un poco más, nos preguntamos cómo estábamos y sería.

- I: ¿Cuándo fue la última vez que vio en persona a José Reyes?

- K: Como hace un mes aproximadamente. Recuerdo que nos juntamos en el local de la “Vaquita Sabrosa” ubicado en Barrio Bellavista, ahí además de él nos juntamos con una persona a la cual conozco como don Wilson, de quien no tengo el apellido, solo lo conozco por ese nombre, pero puedo agregar que es el dueño del restaurant donde nos juntamos. La reunión la organizó José Reyes y la intención de esta era poder darle un puesto a Don Wilson con su restaurant en la fonda en la cual estoy organizando como evento y que le conversé anteriormente. De hecho, concretamos esta opción y Don Wilson me pagó la suma de $1.000.000, por concepto de reserva del espacio donde se iba a colocar dentro de la fonda, que en definitiva es algo que realicé con todos quienes se inscribieron".

Eso sí, a Verdugo dijo conocerlo de antes que a Reyes: “Yo a él la verdad que lo conozco del año 2013. lo conocí producto de que en esos años yo tenía un programa televisivo en el canal Vive de VTR, en donde nosotros le hacíamos propaganda televisiva al local de ‘La Vaquita Sabrosa’ que tiene Don Wilson en Providencia, en calle Manuel Montt. En ese entonces esta persona solo tenía este local, de ahí la verdad solamente teníamos como contacto esporádico y siempre a través de teléfono. Por ejemplo, recuerdo que para la pandemia yo hice como una pyme de cecinas y le vendía de vez en cuando a Wilson longanizas , no sé, 100 o 200 kilos. Hacíamos el negocio y sería. O sea, mi contacto con él verdad que era bastante más esporádico e indirecto que por ejemplo con José Reyes".

Rey de Meiggs junto a Francisco Kaminski.

El llamado de “don Wilson”

El exrostro televisivo comentó que se enteró de la muerte justamente a través de un llamado de Verdugo. “Me señaló de que al José Reyes le habían puesto un balazo, a lo que yo le consultó, pero cómo había sido posible, respondiéndome él que otro amigo le había dicho a él que parece que lo venían siguiendo del banco, que venía con plata y se la habían quitado y que iba a ir él al lugar a ver qué onda. Ahí yo le dije que estuviera tranquilo, el me respondió que sí y que después me iba a llamar, cosa que nunca hizo”, se lee en su testimonio.

“ La verdad que yo no lo podía creer, si además había hablado hace tan poco con esta persona por teléfono ”, agregó.

-¿Por qué piensa que Wilson lo llamó a UD.?, si la cercanía entre él y usted no era tanta?

-No lo sé la verdad, yo me imagino que porque él pensaría que quizás con José Reyes nuestra relación era más cercana o que éramos más amigos de lo que realmente era. Además de que en ese mismo llamado Wilson me pidió el teléfono de la señora.

Jorge Tom

Por último, también se le consultó por Jorge Tom, empresario y productor de Iguana Producciones. El nombre surgió porque Verdugo le había señalado que él podría estar detrás del crimen a la pareja de la víctima.

“A él lo conozco hace mucho tiempo, del año 2015 aproximadamente. De ahí nos fuimos conociendo hasta poder decir inclusive que fue mi socio en muchos eventos, pero no en la actualidad”, testificó Kaminski.

“Hicimos la Fonda Doña Flor en la comuna de La Florida, por tres años, nos íbamos en gastos 50/50, me refiero a los montos invertidos y porcentaje de las ganancias, pero él tenía como producción para montar todo y yo me encargaba de la parrilla de artistas y sus contrataciones”, señaló.

- Actualmente ¿son socios?

- No, actualmente no, yo no tengo contacto con él aproximadamente del 29 de abril de este año, básicamente porque le oficialice que este año no íbamos a hacer la fonda juntos, ya que yo tenía como otras personas con las cuales me asocié para realizar este año esa producción, por lo cual se molestó un poco y quedó sentido conmigo. Y por lo mismo de ese entonces no hemos hablado.