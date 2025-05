El silencio de “la mente” tras Democracia Viva: Daniel Andrade decide no declarar ante citación de Fiscalía

Días agitados enfrentan los distintos intervinientes en el denominado caso Lío de Platas o Convenios, especialmente aquellos actores implicados en la arista ProCultura. Y es que tras la liberación de los antecedentes a los distintos abogados, se espera que en las próximas semanas el fiscal a cargo de la indagatoria, Patricio Cooper, defina las primeras formalizaciones.

Pero aunque la atención ha estado puesta en la mencionada fundación -fundada por Alberto Larraín e Ilonka Csillag-, en la hebra investigativa que dio origen a este megacaso, la referente a Democracia Viva, también se viven tiempos de definiciones.

Este lunes 12 de mayo , de hecho, tendrá lugar la esperada formalización de la desaforada diputada Catalina Pérez, instancia en que los fiscales Juan Castro Bekios y Cristián Aguilar expondrán la serie de antecedentes que han reunido en su contra. La sindican como autora de tres delitos de fraude al Fisco, a pesar de que desde la defensa de la parlamentaria insisten en que ella no tuvo participación en los hechos investigados.

Más allá de dicha audiencia, en todo caso, los fiscales que lideran las pesquisas habían agendado otra importante diligencia para el próximo 26 de mayo. Para ese día, como pudo constatar La Tercera, estaba programada la citación a declarar del otrora mandamás de la ya disuelta ONG y expareja de Pérez, Daniel Andrade.

Sin embargo, según fuentes consultadas por este medio, el ingeniero civil ya definió que guardará silencio . Como transmitió a sus cercanos, junto a su defensa definió que renunciará a ese derecho recién en medio del juicio oral que estiman se avisará.

La determinación dice relación con que se acerca el cierre de la indagatoria, y en que para él “ya no tendría sentido” entregar su testimonio en esta etapa. No se le ofrecieron salidas alternativas, se le ha mantenido bajo arresto domiciliario total, por lo que estima -dicen los mismos personeros consultados- que lo mejor ahora será esperar el juicio.

Hasta fines de febrero, como indican desde el entorno de Andrade, él estaba disponible para responder a las consultas de los investigadores, por lo que ahí se acordó su comparecencia para principios de marzo. Pero dado que esa fecha luego fue aplazada por el Ministerio Público y recién se reprogramó hace algunos días, ya no le encontraría mayor sentido.

Cabe hacer presente que, a diferencia del resto de los coimputados en esta causa, Daniel Andrade nunca ha declarado ante los fiscales.

Los cargos

De acuerdo con la indagación de la Fiscalía Regional de Antofagasta, Daniel Andrade se habría concertado con el exseremi de Vivienda de la región Carlos Contreras con miras a defraudar al Fisco, provocando un perjuicio ascendente a 426 millones de pesos.

Aprovechándose de que se conocían de antes y que tenían un vínculo de amistad, como han remarcado los persecutores, es que se ha insistido en que se favoreció a Democracia Viva con la suscripción de tres convenios. Esto, como se ha precisado, pese a que no tenían ni experiencia ni mérito para llevar adelante los proyectos comprometidos.

Pese a las imputaciones, en medio de sus breves apariciones públicas el ingeniero ha negado los cargos. “Se ha demostrado que no he robado nada, que no he tocado un peso de esos $426 millones y espero que la verdad nos haga libres”, comentó hace varios meses.

Desde su defensa, en tanto, también se ha subrayado: “Daniel Andrade no se levantó un día pensando en defraudar al Fisco, él postuló a realizar trabajos que se hicieron correctamente. Cualquier cosa que pueda sonar rara, no estaba dentro de su fuero interno ni en el de la fundación. Democracia Viva se levantó a hacer un trabajo que se le había adjudicado con platas públicas”.