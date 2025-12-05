Elizalde descarta que exista base para una acusación constitucional contra Montes por expropiación de megatoma: “No hay infracción legal”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que exista una base legal para una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por la expropiación de parte de los terrenos de la megatoma de San Antonio, esto luego de que la UDI advirtiera que no descartaba utilizar la medida ante la decisión del Gobierno.

“En primer lugar, una acusación constitucional de esa naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal, en este caso, no hay infracción legal”, señaló Elizalde añadiendo que “nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente, pero es una herramienta que, por lo demás, el Gobierno del Presidente Piñera utilizó más veces que el Gobierno del Presidente Boric”.

Según agregó el ministro del Interior, “una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional”.

Elizalde además expresó que la expropiación “está regulada en nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizando que “es fácil criticar, pero distinto es buscar soluciones y hacer que esas soluciones sean efectivas”.

Finalmente el ministro apuntó que “Yo el llamado que haría es, en el debate democrático, todos podemos tener distintos puntos de vista, las decisiones que toma la autoridad pueden ser compartidas o no por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en Chile existe libertad de expresión, pero no confundir eso con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad que es el fundamento de una acusación constitucional”.