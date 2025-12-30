Elizalde llama a la responsabilidad en velorio de bombero fallecido en Litueche: “Que esta desgracia no sea en vano”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, asistió esta tarde al velorio de Luis Antonio Becerra Pino, el comandante de Bomberos de Litueche que falleció el lunes tras sufrir una descompensación mientras combatía un incendio forestal que afectó a esta comuna de la Región de O’Higgins.

Esto, en el marco de una serie de siniestros que afectan a la zona central del país -hasta esta tarde sumaban 15-, que incluyen, entre otros, el de Litueche y el incendio Plaza Sur, en Las Condes, donde rige alerta amarilla comunal tras afectar más de 800 hectáreas.

El cuerpo del comandante Becerra Pino arribó esta tarde hasta la comuna, tras ser trasladado desde el Servicio Médico Legal (SML) de San Fernando y se informó que sus funerales se realizarán la tarde de este miércoles 31.

Desde ese lugar, Elizalde afirmó que “ el Presidente (Gabriel) Boric me pidió que le transmitiera (a la familia), obviamente, su pesar, su tristeza por el hecho generado, por el fallecimiento de Luis Antonio Becerra y también transmitirle el orgullo que deben sentir por una persona que dio la vida por servir a Chile”.

Agregó que el ejemplo del nuevo mártir de Bomberos debe generar un reconocimiento de todo el páis.

Ayuda a la familia y llamado del gobierno

Al respecto, el secretario de Estado insistió en “la importancia de actuar con responsabilidad y que el ejemplo de un voluntario de Bomberos, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino, nos sirva para aprender de las lecciones respecto a la necesidad de actuar con responsabilidad. Que esta desgracia no sea en vano, que finalmente todos tomemos conciencia de la necesidad de tener conductas que impliquen actuar con responsabilidad para evitar incendios forestales. Esa es la razón por la cual el gobierno ha decretado, además, duelo oficial” por el lamentable deceso.

Respecto de las conversaciones que ha podido tener con la familia del malogrado voluntario, el titular del Interior sostuvo que se trata de palabras “íntimas, así que no voy a revelar mayores detalles con respecto a la familia, pero sí les puedo señalar que les invade un dolor inmenso, un dolor profundo”.

Con todo, relevó que “estamos aquí para acompañarlos en el dolor. Y lo más importante, no los vamos a abandonar, porque un chileno ejemplar, como Luis Antonio Becerra, merece que todo Chile esté con ellos y con su familia para el futuro”.

En este sentido, ahondó señalando que “cuando hay un chileno ejemplar que da la vida por los demás, lo que corresponde es que el Estado de Chile se haga cargo de eso”.