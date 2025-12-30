“Un comandante con liderazgo y experiencia”: Bomberos despiden a Luis Becerra en Litueche

La jornada de este lunes estuvo marcada por el profundo pesar al interior de Bomberos de Chile, luego de confirmarse el fallecimiento del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino (48), quien murió mientras participaba activamente en el combate de un incendio forestal que afectó a la comuna, en la Región de O’Higgins.

El voluntario se encontraba en plena labor operativa, coordinando y liderando las acciones para enfrentar el siniestro iniciado cerca de las 14.00 horas en el sector de Santa Mónica, cuando sufrió una grave descompensación de salud. Pese a los esfuerzos médicos, falleció producto de un infarto, transformándose en un nuevo mártir de la institución.

“Un comandante con liderazgo y experiencia”

Hasta el Hospital de Litueche llegaron autoridades bomberiles de nivel nacional y regional para rendir honores al voluntario fallecido. El presidente nacional de Bomberos de Chile, Juan Carlos Field, destacó la relevancia institucional de Becerra Pino y su extensa trayectoria.

“Fue un comandante que lideró esta institución por más de 10 años, con un gran liderazgo además, comandante de la provincia Cardenal Caro. Fue un hombre con experiencia y que fallece producto de un infarto en acto de servicio”, señaló, subrayando que su muerte enluta no solo a su comuna, sino a toda la institución a nivel país.

El líder bomberil agregó que este nuevo golpe se suma a un período especialmente doloroso para Bomberos.

“Estamos muy tristes en estos momentos tan complejos para el Cuerpo de Bomberos. Hoy nos corresponde acompañar a la familia del comandante Becerra y entregar todo nuestro apoyo”, expresó.

Desde la institución se informó que se acompañará a la familia en todo el proceso posterior, incluyendo el funeral y los homenajes que se realizarán una vez que el Servicio Médico Legal entregue el cuerpo.

“Vamos a continuar con el Cuerpo de Bomberos de Litueche y con los cuerpos vecinos para darle consuelo a sus padres y despedirlo como corresponde a un bombero caído en servicio”, precisó Field, adelantando que la institución ya trabaja en la organización de las ceremonias oficiales.

“Era una persona muy querida y respetada”

El alcalde de Litueche, Rodrigo Palominos, también expresó el impacto que la muerte del comandante ha tenido en la comuna, donde Becerra era ampliamente conocido por su compromiso y cercanía con la comunidad.

“Es lamentable la pérdida del comandante Luis Becerra, una persona bastante querida y respetada acá en la comuna, un bombero de familia bomberil”, indicó el jefe comunal, recordando que el voluntario se descompensó mientras combatía el fuego y fue trasladado de urgencia al hospital local, donde finalmente falleció.

Asimismo, el edil agregó un testimonio personal, relatando que “yo fui compañero de curso con Luis, estuvimos hasta cuarto medio juntos, así que es una muy buena persona, respetada, una persona que no tenía problemas con nadie, que se fue ganando el respeto en la familia bomberil y hoy día era el comandante quien lideraba”.

El siniestro que enfrentaba el comandante Becerra devastó cerca de 85 hectáreas de vegetación, según información de Conaf, y provocó daños en viviendas del sector. El alcalde detalló que el incendio se habría iniciado por la caída de un cable eléctrico, lo que generó chispas en un contexto de altas temperaturas y viento.

“Tenemos viviendas afectadas y no es menor. El incendio está contenido, pero las condiciones climáticas siguen siendo complejas”, advirtió Palominos, enfatizando la magnitud de la emergencia que enfrentaban los equipos de respuesta.

Un legado de servicio y vocación

Según datos de la institución, la víctima fatal nació el 30 de mayo de 1977, provenía de una familia históricamente ligada a Bomberos, donde ingresó hace 25 años. En 2017 fue electo comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, cargo desde el cual lideró múltiples emergencias en su comuna y en zonas vecinas.

Tras confirmarse su fallecimiento, todos los cuarteles de Bomberos del país hicieron sonar sus sirenas, mientras la institución alista su reconocimiento oficial como el mártir número 352 –según consigna Bomberos de Chile en su web-.