Eludieron control policial y chocaron contra un árbol: detienen a pareja por tráfico de drogas en Los Ríos

A control de detención pasará este martes una joven pareja tras ser detenida luego de eludir un control policial en la Región de Los Ríos.

Se trata de una mujer de 23 años y un hombre de 24, quienes la madrugada de este martes escaparon de Carabineros, luego que los funcionarios intentaran efectuar un control policial en el vehículo donde ambos se trasladaban en la ruta T-677, en la comuna de Paillaco.

Al evadir la fiscalización, Carabineros comenzó una persecución. En ese momento, los jóvenes lanzaron un bolso con droga y posteriormente perdieron el control del automóvil, colisionando contra un árbol.

En ese momento ambos fueron detenidos y fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Los Ríos para enfrentar durante esta jornada la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Paillaco.

El fiscal de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos, Pierre Neira, detalló que el bolso lanzado desde el vehículo se encontraron cinco bolsas con cannabis que arrojaron un peso bruto de 4 kilos y 89 gramos.

Además, se incautaron tres bolsas con ketamina (2,5 gramos en total) y otra con una sustancia aún no determinada. Además, en su poder portaban un bolso con 1.545.000 pesos en efectivo.