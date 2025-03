La carta con que el ex embajador investigado por contrabando de pieles alega inocencia y acusa un “daño irreparable” a su imagen

Luego de la controversia por la investigación en su contra a raíz de un supuesto contrabando de pieles disecadas de especies prohibidas en el país, el ex embajador de Chile en Hungría, Camilo Sanhueza, emitió una declaración contando su versión de los hechos.

Sanhueza, quien recién había asumido como jefe de la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores y se desempeñó como diplomático en la país europeo entre 2020 y 2024, está siendo investigado luego de que Aduanas encontrara los artículos al interior de un contenedor que traía sus pertenencias tras su regreso a Chile.

Según detalló la institución, se habría tratado de 16 especies, entre ellas un abrigo de piel, seis gorros de piel de zorro, cuatro cantimploras recubiertas de piel y cinco alfombras decorativas hechas con pieles de león, lince, cebra, oryx gacela, y zorro.

El hallazgo de los artículos provocó la presentación de una querella de parte de la Dirección Regional de Aduanas de San Antonio en contra del diplomático, además de la instrucción desde Cancillería de apertura de un sumario administrativo en su contra.

A más de una semana y media de darse a conocer el caso y mediante una carta a la que tuvo acceso La Tercera, Sanhueza asegura que no tenía conocimiento del traslado de las pieles, acusa que desde Aduanas se “saltaron procedimientos” y reclama un “daño irreparable” a su imagen.

La versión del embajador

Según aclaró en su carta, Sanhueza se considera un coleccionista de antigüedades y mantenía distintos artículos de ese tipo en su domicilio en la Residencia de Chile en Hungría -donde residió hasta fines del año pasado-, entre ellas, las pieles.

“Trabajé hasta el último minuto, mientras se empacaba simultáneamente en distintas habitaciones de la Residencia. Dejé una cantidad importante de objetos en bodega, ya que solo traje una parte. Desconocía que las pieles venían en el contenedor”, aclaró.

Una vez llegaron sus pertenencias al Puerto de San Antonio, “Aduanas aforó completamente mi contenedor, abriendo cada uno de los bultos, dañando con ello mis pertenencias al abrirlas y cerrarlas inapropiadamente”, continuó en el relato.

Asimismo, según acusó, el organismo se “saltó los procedimientos”, filtró a la prensa imágenes de los artículos y posteriormente se querelló en su contra, “sin que en ningún momento se me hubiera consultado mi versión de los hechos o solicitado información adicional”, acusó.

Posteriormente, “Cancillería me abrió un sumario, me suspendió, y luego me llamó el Canciller para decirme que, no obstante, tiene la mejor imagen profesional mía y que no creer que yo estaba contrabandeando, “por el alcance mediático”, el Presidente ha decidido quitarme la confianza”.

“En menos de dos semanas he sido juzgado y condenado, a pesar de que el Ministerio Público está en curso de realizar diligencias y aún no se conocen los resultados de éstas. ¿En qué queda la presunción de inocencia?”, concluyó el diplomático.