Emiten aviso meteorológico por tormentas eléctricas que se extenderían hasta el domingo en tres regiones del norte del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DCM) emitió este miércoles un aviso meteorológico debido a la probabilidad de tormentas eléctricas en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta; las que se extenderían hasta el próximo domingo.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno climático podría iniciar durante esta tarde y extenderse por cuatro días.

Así, según se informó, la condición sinóptica en la zona corresponde a la denominada alta de Bolivia, lo que vuelve más inestable la condición climática.

En detalle, en la Región de Arica y Parinacota, las tormentas eléctricas ocurrirían este jueves y viernes en la precordillera. Sin embargo, desde este mismo miércoles y hacia el final de la semana podría darse la tormenta en la zona cordillerana.

En la Región de Tarapacá, para la zona de la precordillera, la inestabilidad se produciría este jueves, mientras que en la cordillera se prevé que se produzca durante todos los días que restan de la semana.

En la Región de Antofagasta, en tanto, se proyecta que la tormenta ocurrirá en la cordillera desde hoy y hasta el próximo domingo.

Alertas tempranas preventivas

De acuerdo con pronóstico de la DMC, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró alerta temprana preventiva para algunas de las provincial y regiones que se verían afectadas por las tormentas eléctricas.

En el extremo norte, la medida rige para la provincia de Parinacota y la comuna de Camarones, producto, además, de la ocurrencia de lluvias que pudieran generar la remoción de masas, lo que podría ocasionar “flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es alta en cordillera; moderada en precordillera, y baja en el resto de la región".

A su vez, en la provincial del Loa y las comunas de Antofagasta y Taltal, rige la misma alerta temprana preventiva por la eventual remoción de terrenos, producto de precipitaciones.