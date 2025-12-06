Empieza a operar el recorrido B37: beneficiará a 6 mil personas y conectará sectores del norte de la RM
Con este nuevo recorrido desde Colina ya son 38 las comunas que cuentan con el servicio de Red Movilidad en la Región Metropolitana.
Este sábado se inauguró una nueva extensión de la Red Movilidad. Se trata del recorrido B37 que conectará Colina desde el sector del Parque Industrial Los Libertadores con la Línea 3 del Metro de Santiago y que beneficiará a cerca de 6 mil personas semanalmente.
La nueva ruta comprende un trazado de 19,51 kilómetros y recorrerá zonas relevantes del sector norte como la caletera Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, el Outlet Buenaventura, Los Libertadores y la caletera General San Martín.
El subsecretario de Transporte Jorge Daza comentó sobre esto que “es una gran noticia para la comuna que hemos trabajado durante mucho tiempo junto a la alcaldesa que nos solicitó este recorrido, juntando firmas y haciendo también gestión con los vecinos”.
También destacó que durante los cuatro años del mandato del Presidente Gabriel Boric, se logró ampliar la cobertura del servicio Red a 4 comunas más, que son Padre Hurtado, Lampa y Pirque. Actualmente el servicio Red transporta a 2 millones de personas diariamente.
Paola Tapia, la directora de Transporte Público Metropolitano mencionó que los buses del recorrido B37 contarán con un alto estándar; con aire acondicionado, internet, cargadores USB y accesibilidad para personas en situación de discapacidad. “Y sobre todo podrán acceder a una tarifa integrada del transporte, pudiendo llegar a Santiago con 1 sólo pasaje, o utilizar pase escolar o adulto mayor”.
La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela por su parte agradeció la llegada de Red Movilidad y señaló que “es el inicio del sistema en nuestra comuna. La economía de las familias que van a utilizar el sistema Red se va a ver favorecido 100% así que tenemos que seguir trabajando, para que podamos llegar al centro de la comuna”.
