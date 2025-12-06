La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) anunció la creación de un Centro de Análisis Delictual y de una Academia Nacional de Inspectores de Seguridad Municipal , en el marco del Seminario Internacional “Territorio y Orden Público: Liderazgo Local ante la Inseguridad”, que se desarrolla en Catapilco.

El anuncio se produjo durante una jornada marcada por el llamado del mundo municipal a asumir un rol más activo y estratégico en el sistema nacional de seguridad pública.

En ese contexto, el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, sostuvo que el fortalecimiento del trabajo municipal requiere estandarización, profesionalización y mayor capacidad técnica. “ Es tiempo que nos pongamos a trabajar seriamente en lo que todos los municipios concordamos y que es cómo mejorar las capacidades de nuestros funcionarios bajo datos reales y necesidades evidentes”.

En ese sentido agregó: “Nuestra asociación busca ser un referente en esta materia y el propósito es transformarnos en un coadyudante de la información también; de eso se trata el trabajo colaborativo de todas las instituciones”.

ACHM anuncia creación de Centro de Análisis Delictual y Academia Nacional de Inspectores Municipales ACHM

Por su parte, el exdirector general de Carabineros y asesor en seguridad de la ACHM, Ricardo Yáñez, explicó que el futuro Centro Nacional de Análisis Territorial y Comportamiento Delictual permitirá dotar a los municipios de herramientas de georreferenciación, análisis de datos y evaluación de patrones delictivos.

En paralelo, la Academia Nacional de Inspectores de Seguridad Municipal se constituirá como un espacio formativo con estándares comunes para quienes cumplen funciones preventivas en los territorios.

“Buscamos construir un estamento único, con formación especializada y capacidades homogéneas a nivel nacional, para reforzar el trabajo coadyuvante que realizan los inspectores junto a las fuerzas de orden”, señaló.