    Política

    Boric reconoce que falta avanzar en seguridad, pero defiende que sí “se puede” salir a la calle: “Que no nos digan que no”

    "Tenemos que seguir combatiendo con mucha firmeza a quienes cometen delitos, al crimen organizado, al narco, pero que no nos digan que en Chile no podemos salir a la calle, porque los espacios públicos son de los ciudadanos honestos y en eso nos vamos a ceder”, señaló esta mañana el Presidente en el marco de la ceremonia de inauguración de un jardín infantil en Lo Espejo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La mañana de este jueves el Presidente Gabriel Boric encabezó la ceremonia de inauguración del jardín infantil Augusto D’Halmar en Lo Espejo, junto al ministro de Educación, Nicolás Cataldo; la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos; y la alcaldesa Javiera Reyes.

    En el evento, el Jefe de Estado entregó un discurso a los presentes, en el que destacó el despacho de ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios, abordó la seguridad en nuestro país, y también instó al Congreso a avanzar en el proyecto de sala cuna.

    “Esta semana, el Congreso aprobó una ley que regula y prohíbe el uso de celulares en la educación básica, media y también en la inicial, con la que esperamos avanzar hacia un cambio cultural en donde los niños y las niñas logremos que limiten el uso de pantalla al mínimo. Es impresionante ver cómo las pantallas generan adicción, cómo rápidamente los niños se pierden en ellas, teniendo todo un mundo afuera”, enfatizó el Presidente.

    “Entonces, como adultos, nosotros somos responsables, como autoridades más aún, de evitar que eso suceda. La tecnología no es una amenaza si es que se utiliza bien, pero para utilizarla bien hay que establecer límites, y ese es el rol de los adultos, ese es el rol también de las autoridades”, agregó.

    Luego, derivó su alocución al manejo de la seguridad en nuestro país. “El poder construir un jardín infantil, el poder construir una institución pública da seguridad, porque uno de nuestros empeños es recuperar los espacios públicos para la ciudadanía”, señaló.

    En ese sentido, relató: “Recién estuve con un chico que me recibió y me dijo algo que es muy bonito y que a mí me hace profundo sentido y que se lo vamos a mandar a todos los diputados. Me dijo que estaba contento porque en su comuna hoy día tiene espacios seguros donde salir a jugar y en donde él se siente seguro”.

    “Sin lugar a dudas en materia de seguridad hay mucho que hacer. Tenemos que seguir combatiendo con mucha firmeza a quienes cometen delitos, al crimen organizado, al narco, pero que no nos digan que en Chile no podemos salir a la calle, porque los espacios públicos son de los ciudadanos honestos, trabajadores, de los niños y de las niñas, de las personas mayores, y en eso nos vamos a ceder”, dijo.

    “Por lo tanto, ocupen los espacios públicos, ocupemos los espacios públicos, recuperemos la ciudad para la gente honesta, trabajadora, se puede”, aseveró el Mandatario.

    Por último, envió un mensaje a los parlamentarios para que saquen adelante el proyecto de sala cuna: “Insto al Congreso y a las diferentes fuerzas políticas a que lleguemos a un acuerdo pronto para poder aprobarlo y sacarlo a la brevedad”.

    PresidenteGabriel BoricSeguridad

