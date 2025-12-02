Maipú lidera: el listado de las 10 comunas que registran mayor recuperación de autos robados en la RM

La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), presentaron hoy el primer ranking con las 10 comunas de la Región Metropolitana que registran una mayor recuperación de autos robados en lo que va de 2025.

En la instancia, donde participaron representantes de Vespucio Norte y autoridades municipales, mostraron los datos recopilados por las asociaciones, dando cuenta que Maipú (100) lidera el ranking con mayor recuperación.

Le sigue Pudahuel (83), Quilicura (76), Conchalí (45), Renca (39), Huechuraba (37), San Miguel (29), La Granja (28), San Bernardo (24) y Vitacura (22). Esas son las diez primeras posiciones de 48 municipios que tienen el sistema en la Región Metropolitana.

Los resultados se explican por el funcionamiento del sistema de lectores automáticos de patentes (LPR), tecnología impulsada y desarrollada por la Asociación de Aseguradores de Chile y entregada a los municipios, cuya operación se coordina con la ACHM, Vespucio Norte y Carabineros.

“El sistema permite detectar en segundos vehículos con encargo por robo y activar alertas que facilitan su trazabilidad y recuperación en terreno. Actualmente, la red LPR opera en 260 comunas del país y ha permitido más de 1.500 recuperaciones durante 2025 y más de 5.200 vehículos desde que en 2021 se iniciaron las primeras colaboraciones público-privadas con municipalidades”, apuntaron desde la AACH.

“Este ranking refleja que, cuando hay coordinación local, la recuperación mejora de manera concreta (...). El desafío ahora es que más municipios se integren y operen este sistema de forma permanente”, afirmó Diego Rojas, gerente de Prevención de Robo de Vehículos de la Asociación de Aseguradores de Chile.

En la presentación participaron autoridades locales y representantes de las instituciones vinculadas al programa, entre ellos Isabel Valenzuela, vicepresidenta de la ACHM; José Maldonado, de Vespucio Norte; Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura; René de la Vega, alcalde de Conchalí; Carol Bown, alcaldesa de San Miguel; Camila Merino, alcaldesa de Vitacura; y Alex Chavan, director de Seguridad Municipal de Huechuraba.

La vicepresidenta de la ACHM, Isabel Valenzuela, explicó que “esta tecnología se ha convertido en una herramienta clave para recuperar vehículos de manera rápida y eficiente. Para las municipalidades, que somos la primera puerta donde los vecinos exigen más seguridad, este convenio con la Asociación de Aseguradores nos permite reaccionar con mayor velocidad y detectar autos con encargo en tiempo real”.

Robo de vehículos en Chile

De acuerdo con el informe de robo de vehículos de la propia Asociación de Aseguradores de Chile, actualizado a octubre de 2025, entre enero y octubre se registraron 11.511 robos de vehículos asegurados en todo el país, registrándose un repunte en octubre, mes en que se contabilizaron 1.037 unidades, lo que supone un aumento de 5,5% respecto de septiembre.

En los últimos 12 meses -a octubre- solo el 46% de los vehículos robados fue encontrado, el nivel más bajo en una década (en 2016 alcanzaba 68,5%). Cabe destacar que estas cifras corresponden al universo nacional de vehículos asegurados robados y son distintas del conjunto de recuperaciones obtenidas mediante el sistema LPR, que es la base del ranking presentado más arriba.

Los diez modelos más robados en el segmento asegurado concentran cerca del 30% del total de sustracciones. Entre ellos se encuentran Toyota Hilux, Toyota RAV4, Mitsubishi L200, Chevrolet Groove, Ford Territory, Suzuki Baleno, Kia Soluto, Kia Rio, Nissan Frontier y Toyota Land Cruiser.