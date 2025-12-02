VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Maipú lidera: el listado de las 10 comunas que registran mayor recuperación de autos robados en la RM

    El estudio fue realizado por la Asociación de Aseguradores de Chile junto a la Asociación Chilena de Municipalidades en base al sistema de lectores automáticos de patentes.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), junto a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), presentaron hoy el primer ranking con las 10 comunas de la Región Metropolitana que registran una mayor recuperación de autos robados en lo que va de 2025.

    En la instancia, donde participaron representantes de Vespucio Norte y autoridades municipales, mostraron los datos recopilados por las asociaciones, dando cuenta que Maipú (100) lidera el ranking con mayor recuperación.

    Le sigue Pudahuel (83), Quilicura (76), Conchalí (45), Renca (39), Huechuraba (37), San Miguel (29), La Granja (28), San Bernardo (24) y Vitacura (22). Esas son las diez primeras posiciones de 48 municipios que tienen el sistema en la Región Metropolitana.

    Los resultados se explican por el funcionamiento del sistema de lectores automáticos de patentes (LPR), tecnología impulsada y desarrollada por la Asociación de Aseguradores de Chile y entregada a los municipios, cuya operación se coordina con la ACHM, Vespucio Norte y Carabineros.

    “El sistema permite detectar en segundos vehículos con encargo por robo y activar alertas que facilitan su trazabilidad y recuperación en terreno. Actualmente, la red LPR opera en 260 comunas del país y ha permitido más de 1.500 recuperaciones durante 2025 y más de 5.200 vehículos desde que en 2021 se iniciaron las primeras colaboraciones público-privadas con municipalidades”, apuntaron desde la AACH.

    “Este ranking refleja que, cuando hay coordinación local, la recuperación mejora de manera concreta (...). El desafío ahora es que más municipios se integren y operen este sistema de forma permanente”, afirmó Diego Rojas, gerente de Prevención de Robo de Vehículos de la Asociación de Aseguradores de Chile.

    En la presentación participaron autoridades locales y representantes de las instituciones vinculadas al programa, entre ellos Isabel Valenzuela, vicepresidenta de la ACHM; José Maldonado, de Vespucio Norte; Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura; René de la Vega, alcalde de Conchalí; Carol Bown, alcaldesa de San Miguel; Camila Merino, alcaldesa de Vitacura; y Alex Chavan, director de Seguridad Municipal de Huechuraba.

    La vicepresidenta de la ACHM, Isabel Valenzuela, explicó que “esta tecnología se ha convertido en una herramienta clave para recuperar vehículos de manera rápida y eficiente. Para las municipalidades, que somos la primera puerta donde los vecinos exigen más seguridad, este convenio con la Asociación de Aseguradores nos permite reaccionar con mayor velocidad y detectar autos con encargo en tiempo real”.

    Robo de vehículos en Chile

    De acuerdo con el informe de robo de vehículos de la propia Asociación de Aseguradores de Chile, actualizado a octubre de 2025, entre enero y octubre se registraron 11.511 robos de vehículos asegurados en todo el país, registrándose un repunte en octubre, mes en que se contabilizaron 1.037 unidades, lo que supone un aumento de 5,5% respecto de septiembre.

    En los últimos 12 meses -a octubre- solo el 46% de los vehículos robados fue encontrado, el nivel más bajo en una década (en 2016 alcanzaba 68,5%). Cabe destacar que estas cifras corresponden al universo nacional de vehículos asegurados robados y son distintas del conjunto de recuperaciones obtenidas mediante el sistema LPR, que es la base del ranking presentado más arriba.

    Los diez modelos más robados en el segmento asegurado concentran cerca del 30% del total de sustracciones. Entre ellos se encuentran Toyota Hilux, Toyota RAV4, Mitsubishi L200, Chevrolet Groove, Ford Territory, Suzuki Baleno, Kia Soluto, Kia Rio, Nissan Frontier y Toyota Land Cruiser.

    Más sobre:AACHACHMRegión MetropolitanaMunicipalidadesAseguradoras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Debate presidencial ARCHI: el segundo cara a cara entre Jara y Kast antes del balotaje

    AFP Habitat ya tiene nuevo gerente general: Max Sichel asumirá en enero tras salida de Alejandro Bezanilla

    Cenco Malls cancela proyecto en Vitacura tras rechazo a informe de mitigación de impacto vial

    Montes por expropiación de hectáreas de megatoma de San Antonio: “Nuestro deber es evitar una crisis humanitaria”

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Condenan al autor de femicidio no íntimo contra Daniela Olate: sentencia será leída el 15 de diciembre

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    3.
    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    4.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    5.
    Tras definición del PDG: Kaiser afirma que anular el voto “fortalece la opción totalitaria en Chile”

    Tras definición del PDG: Kaiser afirma que anular el voto “fortalece la opción totalitaria en Chile”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Samsung revela el Galaxy Z TriFold: cómo es el teléfono que se pliega dos veces y se transforma en una tablet de 10 pulgadas

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio Eléctrico: estos son los requisitos

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League

    Debate presidencial ARCHI: el segundo cara a cara entre Jara y Kast antes del balotaje
    Chile

    Debate presidencial ARCHI: el segundo cara a cara entre Jara y Kast antes del balotaje

    Comienza el proceso para postular y renovar becas Junaeb: cómo realizar el trámite online

    Montes por expropiación de hectáreas de megatoma de San Antonio: “Nuestro deber es evitar una crisis humanitaria”

    AFP Habitat ya tiene nuevo gerente general: Max Sichel asumirá en enero tras salida de Alejandro Bezanilla
    Negocios

    AFP Habitat ya tiene nuevo gerente general: Max Sichel asumirá en enero tras salida de Alejandro Bezanilla

    Cenco Malls cancela proyecto en Vitacura tras rechazo a informe de mitigación de impacto vial

    Bolsa de Santiago modera sus alzas, pero alcanza nuevo máximo histórico

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad
    Tendencias

    “No soy extraordinario”: Apple celebra 40 años de Accesibilidad

    Así es el inédito capítulo de Kill Bill que Tarantino revivió dentro de Fortnite

    Review de Kirby Air Riders para Switch 2: una secuela imposible que valida 22 años de espera

    En vivo: la U enfrenta a Coquimbo para defender la marca histórica del Ballet Azul y seguir peleando el Chile 2
    El Deportivo

    En vivo: la U enfrenta a Coquimbo para defender la marca histórica del Ballet Azul y seguir peleando el Chile 2

    La dura respuesta de Michael Clark a Gustavo Álvarez: “El cariño obligado no existe”

    Día clave para Chile: los Cóndores se llenan de ilusión para conocer a sus rivales en el sorteo del Mundial de Rugby

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney
    Finde

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista
    Cultura y entretención

    Flea de Red Hot Chili Peppers saca la trompeta y lanza single como solista

    Cristian Castro le responde a Kramer su criticada imitación en la Teletón: “¿Por qué me hacen esto?"

    Destacado medio estadounidense sitúa a la banda chilena Hesse Kassel entre los 50 mejores discos de 2025

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”
    Mundo

    Trump advierte que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

    “Se acaba la impunidad”: Vicepresidente de Bolivia anuncia juicio de responsabilidades a Luis Arce

    Precandidato presidencial en Perú sale ileso de un ataque a tiros

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón