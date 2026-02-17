En busca de likes: la OPE baja la línea a los ministros de Kast con instructivo que advierte qué subir o no a sus redes

En el entorno de Fernando Rabat, el nuevo titular de Justicia de José Antonio Kast, dicen que se sorprendió cuando supo que en la descripción del perfil en Instagram que le creó la Oficina del Presidente Electo (OPE) se le presenta como “Abogado, ministro de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de Chile”.

La extrañeza, dicen las mismas fuentes, se basó en que faltan algunas semanas para que ello se concrete y hoy Jaime Gajardo ostenta el cargo. Su observación llegó a tal punto que pidió cambiar ese texto, algo que se concretó días después. Hoy, de hecho, en la descripción se lee “Futuro ministro de Justicia y DDHH del Gobierno de Chile”.

Rabat, en todo caso, no es el único al que la OPE ya lo trata como “ministro” ni el único al que le creó cuenta en Instagram.

Imagen del Instagram del ministro Rabat.

El viernes pasado La Tercera ya contó que a los 13 ministros que no tenían un perfil en esa red social se les hizo uno, lo que da cuenta de la relevancia que tiene para el futuro gobierno republicano el arma comunicacional que supone el uso de las redes sociales, con un presidente electo muy activo en dichas aplicaciones: en Instagram tiene 1 millón de seguidores y en X 938 mil. Las redes sociales jugarán un papel preponderante en la campaña comunicacional del futuro gobierno, mismo que jugó en el largo camino de Kast a La Moneda.

A los futuros ministros del Interior Claudio Alvarado (UDI), de Seguridad María Trinidad Steinert (IND), de Defensa Nacional Fernando Barros (IND), de Hacienda Jorge Quiroz (IND) y de Educación María Paz Arzola (IND), en tre otros, son algunos a los que la OPE les creó cuentas.

Según fuentes del entorno de algunos de los próximos secretarios de Estado, para redes sociales la recomendación de la OPE fue empezar a ocupar sus cuentas personales de forma “institucional” para evitar eventuales flancos antes del 11 de marzo.

Según explican, esa recomendación vino desde el equipo de comunicaciones de la OPE mientras todavía no empiecen a funcionar las cuentas oficiales que el equipo liderado por Felipe Costabal -quien se hará cargo de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM)- generó para cada ministro.

José Antonio Kast tras la nominación de sus 24 ministros. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La idea es que tal como vienen haciendo algunas de las futuras autoridades, ahí muestren sus reuniones de trabajo, visitas a terreno, entre otras materias relacionadas a la gestión de su cartera. Esas cuentas -agregan- deberían ser gestionadas por los equipos de cada ministro en coordinación con la SECOM.

Antes, en la OPE ya se había establecido un equipo antiflancos para revisar los antecedentes de las futuras autoridades, liderado por Ignacio Dülger (republicano) y Álvaro Bellolio (UDI). Ellos, entre otras cosas, hicieron un barrido por las redes sociales existentes de los candidatos a ocupar cargos, con el objetivo de evitar que publicaciones o declaraciones emitidas en años anteriores pudieran abrir un flanco, tal como en esta administración le ocurrió, por ejemplo, al actual ministro de Educación Nicolás Cataldo, quien no pudo asumir en la Subsecretaría del Interior por tuits en contra de Carabineros que luego borró.

En el caso del gobierno republicano la tarea de Dülger y Bellolio era revisar temas históricamente complejos para el partido y que habitualmente les generan críticas como materias valóricas, la dictadura militar y los derechos de las mujeres.

Formalmente, desde la OPE señalan que “ no ha se ha dado ninguna instrucción de borrar ni revisar el historial de las futuras autoridades. Se está trabajando en las identidades de las distintas autoridades con el objeto de que puedan difundir y participar de la conversación digital a partir del 11 de marzo, momento en el que asumen”.

Las redes de los ministros

Y mientras 13 ministros no tenían cuenta en Instagram, los otros futuros titulares de cartera participan activamente, ya sea en X, Instagram e incluso TikTok .

Dentro del grupo de los ministros activos se encuentran la Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini (IND); el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Louis de Grange (IND); el ministro de Vivienda, Iván Poduje (IND); la ministra de Energía, Ximena Rincón (Demócratas); el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau (Republicanos); la de Deportes, Natalia Ducó (IND); el de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga (Evópoli); y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf (Republicanos).

En cuanto a cantidad de seguidores en Instagram, Natalia Ducó cuenta con 404 mil en su cuenta personal, cifra cosechada en gran medida por su etapa como deportista y luego como participante de programas de TV, liderando el ranking ministerial.

Sedini (actriz y periodista), cuenta con casi 300 mil seguidores en la misma red social, plataforma donde comparte contenido casi a diario, tanto de su vida pública como personal. También suma apariciones recurrentes en televisión.

Mara Sedini.

En sus redes sociales, durante la última década, ha mostrado su mirada en relación a diversos temas contingentes como el estallido social, el 8M o la aprobación del matriomonio igualitario.

De Grange también se muestra activo en redes sociales, aunque no cuenta con muchos seguidores. Incluso, recientemente se atrevió con el último desafío de ChatGPT, donde se crea una caricatura a partir de lo que la aplicación sabe del usuario. A él se le ve junto a un avión, el Metro y el teleférico.

Poduje es otro que también suma varios miles de seguidores y supera los 89 mil sen Instagram, donde se define como “Arquitecto del Presidente Kast”.

Este último, al igual que Sedini, también está permanentemente en televisión, lo que ayuda a tener mayor alcance en redes sociales. En X (Twitter) también ha estado envuelto en polémicas, con un tono duro, particularmente desde el estallido social.

Similar situación por parte de Martín Arrau con 48,1 mil, y Ximena Rincón con 37,6 mil, quienes completan la lista de futuros ministros con más seguidores.

Manu Chatlani, director ejecutivo de la Agencia Digital Jelly, señala sobre la actividad de los ministros en redes sociales que hoy en día la gente se conecta a ellas para entretenerse o educarse, además de compartir o conectarse con otras personas, contextualizando que “las redes sociales más influyentes a nivel cultural son TikTok e Instagram por lejos, pero no hay que dejar de mirar a Facebook, y especialmente, YouTube. Las tres (TikTok, Instagram y YouTube) superan las 14 millones de personas conectadas como audiencia (en Chile)”.

“Cómo una persona puede destacar y tener mayor alcance, más que una fórmula, tiene que ver con la autenticidad, identificar una narrativa que te separe del resto, ser consistente con los posteos (no hay que desaparecer, hay que estar presente la mayor parte del tiempo ), y un tono que logre llamar la atención y entretener al mismo tiempo, porque de lo contrario la gente pasa de largo”, agrega.

Tweets borrados y polémicas

Mientras Sedini borró algunas publicaciones en X (Twitter) previo a 2025, los futuros ministros De Grange y Poduje han estado envueltos en más de una polémica en redes sociales. Destaca una en relación al Metro de Santiago y el “estallido social”, en la que también estuvo involucrado el exdirector de Metro, Nicolás Valenzuela. A través de redes sociales De Grange le enrostró a Valenzuela el llamado a “evadir y no pagar”.

Posteriormente este último se refirió vía Twitter a una columna de Iván Poduje en La Tercera donde “afirma una manera específica de como y quién quemó las estaciones de Metro de Santiago”.

Iván Poduje. Crédito: Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En esta línea, hubo una reciente “instrucción” por parte de la contralora Dorothy Pérez a 21 de los 24 ministros durante la “clase magistral” que les dio previo a asumir sus respectivos cargos.

En esta instancia, Pérez recordó algunas prohibiciones para los secretarios de Estado, como la contratación de parientes, así como también les recomendó “no bloquear gente en sus redes sociales” .

Al respecto, Poduje señaló públicamente que no borra tweets antiguos ante cuestionamientos por interacciones con Daniel Jadué (PC) a través de dicha plataforma.