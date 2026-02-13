SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Se activa ofensiva en redes sociales: equipo de Kast crea cuentas institucionales a futuros ministros

    Lo llamativo es que en la presentación de estos perfiles se les presenta como ministros de la cartera que asumirán recién el próximo 11 de marzo.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    Pedro Rosas
    Kast tras la nominación de sus 24 ministros. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Sorpresivamente, en Instagram comenzaron a circular cuentas institucionales de algunos futuros ministros del presidente electo José Antonio Kast. Más de la mitad del futuro gabinete ya está presente en esta red social.

    En detalle, están quienes integrarán el comité político: Claudio Alvarado (Interior), José García (Segpres), Jorge Quiroz (Hacienda) y Mara Sedini (Segegob).

    Además de ellos, también ya están otros futuros ministros, como Fernando Barros (Defensa), Fernando Rabat (Justicia), Trinidad Steinert (Seguridad), María Jesús Wulf (Desarollo Social), Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) y May Chomali (Salud), Francisco Undurraga (Cultura), Judith Marín (Mujer), María Paz Arzola (Educación) y Natalia Ducó (Deporte).

    Lo llamativo es que en la descripción de estos perfiles, se les presenta como ministros de la cartera que recién asumirán el próximo 11 de marzo, en circunstancias que aún hay secretarios de Estado -los del Presidente Gabriel Boric- en ejercicio de sus funciones.

    Consultada la Oficina del Presidente Electo (OPE), aseguran que si bien están creadas a casi un mes de que Kast asuma el poder, no están pensadas para que se ocupen hasta el 11 de marzo.

    Si bien en la totalidad de esos perfiles no hay ningún contenido que se haya subido, sí comenzaron a seguir otras cuentas.

    Por ejemplo, los perfiles de estos futuros secretarios de Estado ya están siguiendo a Kast. Además, salvo Rabat y Barros, el resto también sigue a Carabineros de Chile.

    Incluso, Alvarado, García, Sedini y Ducó siguen a la Armada, a la Fuerza Aérea de Chile y a la Policía de Investigaciones.

    Además, las futuras ministras Steintert y Chomali ya siguen la cuenta de los respectivos ministerios que asumirán el 11 de marzo.

