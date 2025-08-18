“En corto plazo”: canciller da cuenta de altas expectativas para concretar extradición de sicario del “Rey de Meiggs”

El canciller Alberto van Klaveren se refirió este lunes a la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, sujeto de nacionalidad venezolana imputado por el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, y de las expectativas para concretar su extradición al país.

El arresto del sicario, a quien se le acusa de asesinar a la víctima a balazos el 19 de junio frente a un edificio en Ñuñoa, se produjo la tarde de este sábado 16 de agosto en la ciudad colombiana de Barrancabermeja, a unos 300 kilómetros de Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela.

La Policía Nacional de Colombia, en tanto, ayer domingo realizó el traslado de Mejía Hernández hasta Bogotá, con el objetivo de continuar con los procedimientos judiciales y diplomáticos para traerlo de vuelta a Chile.

Sobre este último punto, el ministro de Relaciones Exteriores dio cuenta de altas expectativas para que se produzca en el corto plazo.

Tras la detención de Carlos Alberto Mejía, implicado en el asesinato del "Rey de Meiggs", quiero destacar la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición. Por ello, esperamos concretar el regreso del imputado en un corto plazo. — Alberto van Klaveren (@AlbertoKlaveren) August 18, 2025

“Tras la detención de Carlos Alberto Mejía, implicado en el asesinato del “Rey de Meiggs”, quiero destacar la permanente cooperación y colaboración entre Chile y Colombia en materias de extradición", escribió en X.

Y luego recalcó: “Por ello, esperamos concretar el regreso del imputado en un corto plazo”.

Cabe recordar que el imputado permanecía prófugo desde el 10 de julio, cuando fue liberado por error un día después de ingresar a prisión preventiva. La excarcelación se produjo debido a fallas en la comunicación entre Gendarmería y el Poder Judicial, lo que permitió al sicario huir del país y refugiarse en Colombia.

La aprehensión del sujeto fue posible gracias a un trabajo de inteligencia que involucró la coordinación de la Policía Nacional de Colombia, Interpol, el OS-9 de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).