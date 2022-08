“En esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado”: Fiscal regional de Arica afirma que hubo “sobrerreacción” ante supuestas amenazas

Preocupación generó durante el fin de semana la información de un supuesto ataque por parte del Tren de Aragua que se produciría el pasado sábado en la Región de Arica y Parinacota.

Según dio cuenta Radio Biobío, la organización criminal de origen venezolano se estaba preparando para efectuar un ataque a efectivos policiales localizados en el sector del cerro Chuño, lo que habría llevado a la policía a adoptar una serie de medidas de resguardo.

El tema escaló durante el fin de semana, lo que llevó al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve a referirse al tema. “Hemos mostrado nuestra capacidad, fortaleza y determinación de enfrentar cualquier tipo de organización criminal que quiera operar en nuestro país”, indicó. Incluso, la autoridad anunció que este miércoles se trasladará a Arica para supervisar en terreno la situación.

Al respeto, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera aseguró que hubo una “sobrerreacción” y que la asociación criminal en la zona está “desarticulada”.

“Hasta dónde tengo entendido Carabineros no ha recibido amenazas directas respecto a esta organización y de ninguna otra”, comenzó diciendo el persecutor en conversación con Radio Universo.

Sobre las medidas adoptadas por la policía, el fiscal afirmó que distintos organismos relacionados a la seguridad “estamos tomando resguardos que son naturales (...) Y frente a cualquier duda, evidentemente, cada una de las instituciones dicta instructivos internos respecto a formas de actuar y eso me parece que hizo Carabineros”.

“Creo que se sobrerreaccionó respecto de una preocupación legítima al interior de Carabineros. Se han reforzado los protocolos internos, se han dado directrices de cómo actuar a sus funcionarios, y eso no significa que hayan recibido amenazas directas”, agregó Carrera.

El Fiscal Regional de Arica aseguró sobre dicho punto que “lo que yo entiendo es que éstas son medidas preventivas” y aseguró que “de haber habido amenazas éstas hubiesen sido denunciadas y yo habría estado en conocimiento. Y no hay una denuncia en ese tenor”.

Sin embargo, señaló que “es efectivo que manejamos otro tipo de información respecto a posibles represalias respecto al golpe que hemos dado constantemente, pero no pasa de eso. Y hoy podría decir que está muy debilitada esta organización en la región, muy debilitada”.

“Yo sería más categórico, en esta región el Tren de Aragua fue derechamente desarticulado. Lo que ocurre es que desde el punto de vista estratégico que es nuestra región, no me cabe duda que con eso no se ha acabado el trabajo. No me cabe duda de que van a tratar de rearticularse en esta región”, cerró.