En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a docente del INBA en 2025

Tras ser detenido esta jornada, un adolescente de 16 años quedó en internación provisoria imputado por el delito de homicido frustrado, por rociar, el 11 de agosto de 2025, un líquido acelerante contra un docente del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en el marco de disturbios protagonizados por sujetos encapuchados.

Tras meses de investigación, personal del OS9 de Carabineros logró la detención del J.T.P.R., alumno del establecimiento educacional, quien de acuerdo con la Fiscalía Centro Norte formaba parte de un grupo de cinco encapuchados que en la citada fecha irrumpió en el acceso principal del recinto y lanzó bombas molotov hacia el sector de ingreso.

Durante la acción, el adolescente detenido habría arrojado bencina sobre las vestimentas del jefe de seguridad del liceo, un docente encargado de resguardar el acceso, para luego amenazarlo con un encendedor. El educador logró salir ileso gracias a la reacción de personal policial.

Al respecto, el teniente Felipe Cortés del OS9, sostuvo que la unidad policial “realizó diversas diligencias especializadas, que, en coordinación con la Municipalidad de Santiago, lograron identificar al responsable, siendo un adolescente de 16 años de edad ”.

Tras esto, agregó la autoridad policial, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Quinta Normal logró la detención del adolescente sospechoso, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Por su parte, el fiscal Arturo Gómez, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, sostuvo que “pudimos, en esta etapa procesal, entregar los antecedentes fundantes para la medida cautelar por un delito de homicidio frustrado de un docente (...), al cual se le lanzó por uno de los alumnos imputados una bomba molotov, con lo cual se roció con líquido acelerante su vestimenta”.

“Junto con ello, (el adolescente) habría prendido un encendedor con el cual no alcanzó a ejecutar en forma completa su acción, en atención a que justo llegó Carabineros por una de las calles aledañas y, también, al reconocimiento que hace la víctima de este, lo que provocó que huyera hacia los baños”, agregó el persecutor de la Unidad de Análisis Criminal.

La Fiscalía, además, logró vincularlo a otros 8 ataques con el mismo método contra personal de Carabineros. Según el fiscal Gómez, su función en algunas de las agresiones fue encender la mecha de las bombas molotov y, en otras, lanzar directamente los artefactos incendiarios.