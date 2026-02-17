SUSCRÍBETE
    Nacional

    En prisión preventiva queda imputado por el robo del vehículo de la animadora Macarena Tondreau en Vitacura

    La figura televisiva fue asaltada por al menos tres individuos cuando estaba en su vehículo con sus hijas en la Autopista Américo Vespucio, en dirección al oriente.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Imagen referencial. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Bajo la medida cautelar de prisión preventiva quedó el único imputado por el robo que sufrió la actriz y animadora de televisión Macarena Tondreau en la noche del domingo en Vitacura, Región Metropolitana.

    Según informó la Policía de Investigaciones, a eso de las 23.00 horas del domingo un automóvil se detuvo al frente del suyo cuando ella manejaba por la Autopista Américo Vespucio en dirección al oriente. De ese vehículo, bajó un grupo de al menos tres sujetos que la amenazó con armas de fuego y martillos. Tras obligarla a descender, huyeron con el móvil de su propiedad.

    En conversación con 24 Horas la conductora reveló que estaba en compañía de sus hijas y que una de sus mascotas falleció tras escapar del auto. “Dos de ellos se pusieron a mi lado con armas de fuego. Me apuntaron al vidrio y el que estaba frente a mi hija intentó romper el vidrio con un martillo. Gracias a Dios teníamos láminas más fuertes”, relató.

    Horas más tarde, durante la madrugada del lunes, personal de Carabineros logró encontrar el vehículo sustraído en la calle Teniente Ponce, en la comuna de Conchalí.

    Y, esta jornada, una huella permitió ubicar al hoy imputado en la comuna de Conchalí. El fiscal de flagrancia, Jorge Reyes, pidió que al detenido se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, solicitud que fue concedida. Además, el tribunal fijó en 60 días el plazo de investigación.

