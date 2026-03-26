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    En tercer juicio, tribunal francés condena a Nicolás Zepeda a cadena perpetua por muerte de Narumi Kurosaki

    El chileno esperaba una resolución más favorable a la que obtuvo en 2023, cuando le dieron una pena de 28 años. Sin embargo, el tribunal de Lyon otorgó una sentencia aún más dura para el ingeniero que ya ha pasado casi seis años en la cárcel. Sus abogados anunciaron que estudiarán el veredicto para volver a apelar.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Foto: Nicolás Zepeda.

    Alegando un error procesal en el juicio de 2023, el chileno Nicolás Zepeda (34) tenía puestas sus esperanzas en encontrar un veredicto absolutorio en el tercer juicio en su contra por la muerte y desaparición de la joven japonesa Narumi Kurosaki, con quien tuvo una relación sentimental por un año y medio en Francia.

    Fue así como sus abogados lograron que el segundo juicio, realizado en Besanzón donde le dieron 28 años de cárcel -al igual que en el primero-, fuera anulado y se iniciara un nuevo proceso, esta vez en un tribunal de Lyon.

    Pero a Zepeda le fue peor. En un juicio que duró ocho días, los jueces de esa ciudad otorgaron una pena mayor a la del juicio en Besanzón: cadena perpetua por asesinato con premeditación. Los magistrados desestimaron su relato entregado el miércoles, donde afirmó ser inocente de la muerte de Kurosaki, cuyo cuerpo no ha sido encontrado desde diciembre de 2026.

    “Nunca podré agradecer lo suficiente a quienes me apoyaron, por creer en mí, por comprender que era inocente. Yo no maté a Narumi, no pude haber sido yo”, dijo el miércoles entre sollozos.

    Tampoco los jueces atribuyeron credibilidad a unao de los puntos que para la defensa es clave para dar con el autor del crimen: un supuesto ADN encontrado en la habitación 106, donde la joven japonesa residía en Besanzón mientras realizaba estudios de francés. Dicho material genético, para los defensores del chileno, es clave debido a que no se ha logrado identificar a quién pertenece: los otros tres son de la víctima, de Zepeda y de la pareja de la japonesa por esos días, Arthur del Piccolo.

    Nada de eso fue recibido por el tribunal. Ni siquiera que la propia Fiscalía había pedido 28 años de cárcel para Zepeda, lo que no había dejado contenta a la familia de la japonesa que nuevamente acudió hasta Francia para ser testigos del proceso judicial.

    El juez presidente de la sala, Eric Chalbos, señaló que el tribunal estaba convencido, más allá de toda duda razonable, que Zepeda mató a su expareja mediante la estrangulación o la asfixia impulsado por celos. Además, acreditó que el sujeto “tuvo tiempo de llevársela en una maleta, posiblemente para deshacerse de su cuerpo en el bosque”.

    Pese a los tres veredictos, Zepeda sigue sosteniendo que es inocente de la muerte de Kurosaki. “Estoy seguro de que se llevará su secreto a la tumba”, dijo la expareja de la japonesa durante la jornada.

    Una pena para terroristas y asesinos seriales

    La pena que recibió Zepeda en el tercer juicio en Francia es la más alta que el ordenamiento jurídico de esa nación permite. De hecho, según los propios abogados del chileno, es una condena que generalmente recae en terroristas y asesinos seriales. “Es una decisión injustificable”, dijo uno de sus abogados, Sylvain Cormier. Su otro abogado, Robin Binsard, señaló que volverían al Tribunal de Casación o que incluso llegarían a tribunales superiores de Europa.

    Tal fue la sorpresa de Zepeda, recogen los medios locales, que al escuchar el veredicto quedó “en shock” en su asiento en el tribunal. Los jueces tuvieron que ordenarle dos veces que se pusiera de pie para volver a internarse en una cárcel gala.

    La sorpresa fue tal que ni la abogada de la familia de Kurosaki, Sylvie Galley, esperaba este veredicto. “Es una decisión totalmente inesperada”, dijo. A su vez, afirmó que, pese que no se podía hablar de victoria, el veredicto entregaba un ”bálsamo reconfortante para los corazones de la familia”.

    Parte de la condena, tal como en el juicio anterior, contempla que Zepeda deberá pagar una millonaria indemnización a familiares de la víctima: 50.000 euros a su madre, 30.000 euros a sus hermanas, 20.000 euros a su padre y 5.000 euros a su exnovio. Zepeda tiene ahora 10 días para volver a intentar cambiar su suerte en tribunales.

    Una de las interrogantes que permanece pese a los tres procesos judiciales es qué pasó con el cuerpo de la joven de 21 años. La tesis del fiscal Vincent Auge, quien a la usanza francesa no entrega palabras a la prensa tras el veredicto, es que Zepeda ocultó el cuerpo en una maleta que transportaba en un auto para luego hacer desaparecer los restos en un río o incinerarlos. Según Auge, pudo haber esparcido las cenizas en el bosque o lanzar la maleta a las aguas francesas.

    “Si hay un experto en crímenes sin cuerpo en esta sala, es Nicolás Zepeda”, dijo el fiscal en el tribunal durante el juicio. “El acusado ha violado uno de los valores más importantes de la sociedad francesa, pero también de la chilena y la japonesa: el respeto a la vida”, remató esa vez.

    La hipótesis del fiscal de Lyon es la misma que mantenía el persecutor en el anterior juicio, Etienne Manteaux. “Cada año en Francia, la mayoría de las veces tras un suicidio, un centenar de personas desaparecen sin que sus cuerpos sean encontrados”, dijo en 2023 el fiscal Manteaux.

    Más sobre:Nicolás ZepedaNarumi KurosakiFranciaCadena Perpetua

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