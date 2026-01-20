“Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

A través de redes sociales, el Presidente Gabriel Boric, lamentó el fallecimiento de Yillians San Martín Ulloa, funcionaria de Carabineros que sufrió un accidente de tránsito en Santiago, mientras se trasladaba en su motocicleta.

El hecho ocurrió la madrugada de este martes, en la intersección de las calles Ñuble y San Diego. Pasada la medianoche, la carabinera habría colisionado con un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

Según el relato de testigos, la funcionaria -que se encontraba de civil- habría sido interceptada por sujetos desconocidos, quienes habrían intentado sustraerle su motocicleta mediante una encerrona.

Al intentar escapar del delito, fue colisionada por el vehículo y, producto del impacto y la gravedad de sus lesiones, murió en el lugar.

En ese contexto, el Mandatario emitió un mensaje: “Lamentamos el fallecimiento de una carabinera durante esta madrugada en Santiago centro, quien se encontraba de civil en una motocicleta y fue chocada sin que se le haya prestado ayuda”.

“En este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución” , manifestó el Presidente.

La funcionaria tenía 30 años y pertenecía a la dotación del Grupo de Adiestramiento Canino de la Escuela de Especialidades de la institución. Al momento del accidente, se encontraba de franco y acababa de salir de su turno laboral.