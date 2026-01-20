SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

    Mientras transitaba en su motocicleta, la funcionaria fue colisionada por un vehículo que huyó sin prestar ayuda.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Diego Martin

    A través de redes sociales, el Presidente Gabriel Boric, lamentó el fallecimiento de Yillians San Martín Ulloa, funcionaria de Carabineros que sufrió un accidente de tránsito en Santiago, mientras se trasladaba en su motocicleta.

    El hecho ocurrió la madrugada de este martes, en la intersección de las calles Ñuble y San Diego. Pasada la medianoche, la carabinera habría colisionado con un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga.

    Según el relato de testigos, la funcionaria -que se encontraba de civil- habría sido interceptada por sujetos desconocidos, quienes habrían intentado sustraerle su motocicleta mediante una encerrona.

    Al intentar escapar del delito, fue colisionada por el vehículo y, producto del impacto y la gravedad de sus lesiones, murió en el lugar.

    En ese contexto, el Mandatario emitió un mensaje: “Lamentamos el fallecimiento de una carabinera durante esta madrugada en Santiago centro, quien se encontraba de civil en una motocicleta y fue chocada sin que se le haya prestado ayuda”.

    “En este momento se están investigando todas las hipótesis. Encontraremos a él o los responsables. Un abrazo a su familia y a la institución”, manifestó el Presidente.

    La funcionaria tenía 30 años y pertenecía a la dotación del Grupo de Adiestramiento Canino de la Escuela de Especialidades de la institución. Al momento del accidente, se encontraba de franco y acababa de salir de su turno laboral.

    Más sobre:Gabriel BoricCarabinerosCarabinera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    2.
    Carabinera muere en accidente de tránsito tras presunto intento de encerrona en Santiago

    Carabinera muere en accidente de tránsito tras presunto intento de encerrona en Santiago

    3.
    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    Líder de la banda que estafó a Amparo Noguera estaba terminando una lujosa casa en La Ligua con dineros obtenidos del fraude

    4.
    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    “Política sistemática municipal fraudulenta”: CDE presenta acusación y pide 37 años de cárcel para Cathy Barriga

    5.
    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Cámara aprueba reforma que integra a Gendarmería a las fuerzas de orden y pone fin a las asociaciones de funcionarios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago
    Chile

    “Encontraremos a él o los responsables”: Boric lamenta muerte de carabinera que habría sufrido una encerrona en Santiago

    Shoa descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras sismo 6.5 en Papua Nueva Guinea

    Temblor hoy, martes 20 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés
    Negocios

    Acciones de licores europeos caen tras amenaza de Trump de aranceles al vino y champán francés

    Mercados financieros: acciones al alza, bonos volátiles y dólar débil en el primer año de Trump

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU
    Tendencias

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Los perros tienen el vocabulario de un niño pequeño, según un reciente estudio

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito
    El Deportivo

    Champions League: Real Madrid recibe al Monaco para salir de la crisis en su torneo favorito

    “Debemos hablar sobre los derechos de autor”: la singular factura que Novak Djokovic le pasa a Carlos Alcaraz

    “Traicionero”: la enérgica ‘bienvenida’ de una hincha de Colo Colo a Juan Martín Lucero en el aeropuerto de Santiago

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)
    Cultura y entretención

    La falsa invención del “Roto Chileno” en homenaje a la batalla de Yungay (y cuál fue el real origen)

    En carrera por el Oscar: llega a Chile el filme sobre la revuelta palestina contra el Imperio Británico

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    Trump amenaza con aranceles del 200% a vinos de Francia para que Macron se sume a la Junta de Paz para Gaza

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”