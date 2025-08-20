Encuentran a lactante sustraída por su madre desde hospital de Coronel: mujer quedó detenida

Carabineros confirmó la recuperación de una lactante que había sido sustraída por su madre desde el hospital de Coronel, Región del Biobío, tras un operativo de dos días que culminó este martes en el sector de la población Candelaria, en San Pedro de la Paz.

El hecho ocurrió el lunes, cuando la mujer desobedeció una orden del tribunal de familia que le impedía sacar a la menor de 19 días de edad del centro asistencial, producto de su estado de salud.

El coronel Luis Rozas destacó el despliegue de las unidades especializadas: “Estamos acá para dar cuenta del trabajo profesional dedicado de los carabineros del OS-9 y de todos los territoriales que nos hemos dedicado y preocupado de poder llegar a buen término este procedimiento, que era la ubicación de la lactante que haya sido sustraída por su madre. Gracias a Dios se encontró en buen estado”.

Según explicó, los efectivos trabajaron intensamente durante 48 horas para ubicar a la menor: “El trabajo investigativo realizado por dos días, los cuales los carabineros no claudicaron, esforzándose al máximo para poder lograr dar con el paradero de la niña, traerla al hospital, verificando ahora su condición médica y ahora estamos trabajando para trasladarla al Hospital Regional para continuar con la evaluación médica”.

Respecto a la situación de la menor, el coronel señaló: “Al momento está en un estado de evaluación por parte del médico acá en el SAR. Hasta el momento va bien, estaría en buenas condiciones, no obstante igual es un tema más técnico, más profesional por parte del médico que tiene que indicarle que está trabajando conforme a ello”.

Sobre el operativo de búsqueda, Rosas detalló que la mujer intentó evadir la acción policial cambiando de domicilio constantemente: “Esta mujer durante todos estos días sumó operantes y fue cambiando de domicilio con la finalidad de ser más difícil su ubicación. El personal del OS-9 logró ubicarla en el sector de la población Candelaria, el día de hoy ”.

El comandante precisó que aún se investigan los apoyos que habría recibido la madre: “Continuamos nosotros trabajando con la finalidad de terminar y dar un término, finiquitar el procedimiento con la finalidad de cuántos domicilios estuvo, quiénes fueron los que prestaron cobertura, el apoyo logístico, todo eso continúa el trabajo por parte del OS-9”.

Finalmente, confirmó la aprehensión de la mujer, quien se encuentra en calidad de detenida por desacato.