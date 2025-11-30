Encuentran cuerpo de pescador desaparecido hace más de una semana en Panguipulli

Equipos de la Armada de Chile, la PDI, Bomberos y otras instituciones lograron recuperar el cuerpo de una persona, cuya identidad sería la de un pescador desaparecido hace más de una semana en Panguipulli , en la Región de Los Ríos.

El hallazgo fue realizado por los equipos de emergencia en la bahía de Coz Coz, un caserío cercano al lago Panguipulli, durante la tarde de este sábado.

El cuerpo estaba a más de 65 metros de profundidad y fue encontrado con la ayuda de equipos de la empresa Deep Tracker, según informó la Fiscalía Regional de Los Ríos.

Gobernación Marítima de Valdivia

El fallecido estaba desaparecido desde el pasado 21 de noviembre, según detalló la Armada, que también confirmó su identidad.

Desde Fiscalía señalan preliminarmente que no habría intervención de terceros en la muerte de esta persona.

Sin embargo, se entregó el cuerpo al Servicio Médico Legal (SML) y a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para poder determinar fehacientemente la causa de muerte.