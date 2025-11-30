BLACK SALE $990
    Logran capturar en El Bosque a sujeto prófugo hace más de un año por un homicidio

    Fue localizado por Carabineros tras un control de identidad preventivo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Carabineros de Chile

    Tras la realización de un control de identidad preventivo en El Bosque, en la Región Metropolitana, Carabineros logró capturar la tarde del sábado a un sujeto que se encontraba prófugo de la justicia hace más de un año por un homicidio.

    Cuando funcionarios de la 39° Comisaría de El Bosque estaban realizando una serie de controles preventivos en el sector de avenida Ochagavía, con el objeto precisamente de encontrar a prófugos de la justicia, dieron con esta persona de 19 años.

    Al realizar su control de identidad, notaron que este sujeto presentaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de San Bernardo por un homicidio ocurrido el pasado 16 de mayo de 2024.

    Por lo anterior, el individuo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Su audiencia de formalización se desarrollaría durante la mañana del domingo.

    La investigación del caso fue caratulada de carácter reservado.

    Carabineros de Chile

