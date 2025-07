Encuentran cuerpo en río de Longaví durante labores de búsqueda de padre desaparecido

La Policía de Investigaciones (PDI) informó en la tarde de este sábado el hallazgo de un cadáver de sexo masculino en el río Liguay, mientras efectuaban las labores de búsqueda de un joven de 35 años desparecido desde el jueves de la semana pasada en Longaví.

“Durante el rastreo de la Brigada de Homicidios Linares, Departamento de Operaciones Subacuáticas (Deosub), Brigada Canina de la PDI, y otras instituciones por presunta desgracia en Longaví, se halló en las aguas del Río Liguay el cuerpo de un hombre. Se realiza trabajo científico-técnico para determinar su identidad y si se trata de la persona buscada", comunicaron a través de X.

El hallazgo se registró justamente en la zona en la que se ha concentrado la búsqueda de Cristopher Alarcón Quirilao. Según ha informado su familia, el funcionario de la salud salió de su casa a las 15.17 horas del jueves 17 de julio para asistir a la reunión de apoderados de su hija de 13 años en Linares.

Las cámaras de seguridad captaron su recorrido a pie hasta un cruce en el que la comunidad espera la locomoción colectiva. No obstante, momentos después descendió hasta orillas del río Liguay. A las 15.45 horas se perdió la conexión de su teléfono.

Pilar Alarcón, su hermana, dijo hoy a Meganoticias que en los registros audiovisuales se le observa manipular su teléfono, por lo que piensan que podría haberse comunicado con alguien.

“Se ve en el video que él pasa por ese cruce, donde transita a menudo, y llega a donde toma locomoción, pero no sabemos por qué él se devuelve y baja hacia el río. No sabemos si recibió una llamada, si alguien lo llamó desde ese punto. Lamentablemente no hay cámaras para allá que nos indiquen si bajando el río alguien lo esperaba”, transparentó Pilar Alarcón.