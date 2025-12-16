SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Encuentran cuerpo sin vida en la comuna de Lampa: presentaba múltiples impactos de bala

    Vecinos del sector se percataron de la presencia de un vehículo y escucharon múltiples disparos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un cuerpo sin vida fue encontrado durante la noche del lunes en la comuna de Lampa.

    La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, fue encontrada por vecinos del sector, quienes dieron aviso a las autoridades.

    “Hasta el momento, preliminarmente, es una persona que fue encontrada por vecinos del lugar, en este sector, y básicamente habría la concurrencia de un vehículo y la persona presenta múltiples disparos y se encuentra fallecida”, detalló el fiscal ECOH, Marcelo Vargas.

    De acuerdo a lo que añadió el fiscal, el cuerpo presentaba múltiples heridas de bala y “las primeras diligencias que hemos efectuado en el sitio del suceso con la declaración de testigos dan cuenta que alrededor de las 11:30 del día de ayer, lugareños se percatan de la presencia de un vehículo y luego escuchan la serie de disparos. Salen a revisar acá en el camino en que nos encontramos y se encuentran con la persona fallecida en el suelo”.

    Actualmente las autoridades están realizando las diligencias con el fin de identificar el vehículo.

