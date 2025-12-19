SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Encuentran cuerpo sin vida en plena vía pública Peñalolén: presentaba heridas de bala y sus extremidades atadas

    El cuerpo fue encontrado por personas que transitaban por el lugar y que dieron aviso a Carabineros. Por el momento se desconoce la identidad de la persona.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un cuerpo, que se encontraba con sus extremidades atadas, fue hallado sin vida durante la jornada de este viernes en la comuna de Peñalolén.

    De acuerdo a la información preliminar, se trataría de un hombre, del cual por el momento se desconoce la identidad.

    Según detalló el Mayor Nicolás Sepúlveda de la 43° Comisaría Peñalolén, “se trata de un procedimiento, un hallazgo de cadáver, el cual se mantiene con su extremidad atadas, tanto las superiores como las inferiores, así como mantiene alguna evidencia de impacto balístico en su cuerpo”.

    El cuerpo fue encontrado por personas que transitaban por el lugar y que dieron aviso a Carabineros.

    De acuerdo a lo que añadió el funcionario policial “por el momento mantenemos evidencia balística, la cual se mantiene aislada para que pueda ser tratada y pueda ser manipulada por los peritos especializados”.

    La Fiscalía instruyó el trabajo de la Policía de Investigaciones con el fin de esclarecer los hechos.

