    Nacional

    Encuentro jurídico entre PDI y Carabineros: contralora expone baja de hasta 20% en licencias irregulares

    La actividad se desarrolló en el Salón René Vergara Vergara del Cuartel General, y contó con la presencia del director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, parte del Alto Mando institucional y profesionales jurídicos de ambas policías.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Contralora expone baja de hasta 20% en licencias irregulares en encuentro jurídico entre PDI y Carabineros

    La contralora general de la República, Dorothy Pérez, inauguró el Primer Encuentro de Oficiales de Justicia y Abogados de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile, instancia realizada en el marco del trabajo colaborativo entre ambas instituciones para fortalecer la gestión pública y responder a las demandas de la ciudadanía.

    La actividad se desarrolló en el Salón René Vergara Vergara del Cuartel General, y contó con la presencia del director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, parte del Alto Mando institucional y profesionales jurídicos de ambas policías.

    Durante su intervención, la contralora destacó el rol que cumple la PDI en materia de control, señalando que “la PDI es la única institución en Chile, de las 2.400 que fiscalizamos, que cuando detecta pérdida patrimonial, lo remite a la Contraloría para iniciar el juicio de cuentas. Solo una. Esto no puede pasar”.

    En ese contexto, Pérez subrayó la relevancia de la gestión pública en el escenario actual, afirmando que “en el contexto de indignación ciudadana, tenemos que hacer buena gestión pública. Son los primeros dos peldaños, los cimientos de nuestro país”, y recalcó que “el control es uno de los pilares del Estado de Derecho, es la vía a través de la cual se hacen efectivas las limitaciones al poder”.

    Contralora expone baja de hasta 20% en licencias irregulares en encuentro jurídico entre PDI y Carabineros

    Asimismo, la contralora llamó a revisar el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado, indicando que “hay que revisar cómo estamos cumpliendo nuestras labores primarias”. En esa línea, agradeció a la PDI por la información proporcionada en investigaciones relacionadas con licencias médicas, señalando que “quiero agradecer muy sinceramente a la PDI por la información entregada, que permitió a Chile ahorrarse enormes recursos”.

    Sobre ese punto, explicó que, a partir de esos antecedentes, “cada mes está bajando entre 12% y 20% la emisión de licencias médicas irregulares”.

    Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Cerna Lozano, destacó los avances en la implementación del sistema de cumplimiento normativo (compliance), señalando que “las cosas deben ser legales, éticas y estéticas”. La autoridad valoró además que el encuentro permitió fortalecer la coordinación jurídica y el intercambio de experiencias entre la PDI y Carabineros, promoviendo la transparencia y la eficiencia de los procesos institucionales.

    Contralora expone baja de hasta 20% en licencias irregulares en encuentro jurídico entre PDI y Carabineros
