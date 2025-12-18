SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    PDI allana oficinas de la Dirección General de Concesiones del MOP y Fiscalía abre causa por delitos de corrupción

    La indagatoria está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte y la Brigada Anticorrupción de la policía civil. El caso investiga el pago ilícito a funcionarios de la entidad pública con el objetivo apurar contratos. La ministra López instruyó la apertura de un sumario.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    La mañana de este jueves llegaron hasta la Dirección General de Concesiones (DGC) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), funcionarios de la Brigada Anticorrupción (Briac) de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una indagatoria por presuntos delitos de corrupción.

    La diligencia de la policía civil, quienes llegaron hasta las oficinas de de la entidad ubicadas en el centro de Santiago, se realizó por encargo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el ente persecutor que está a cargo de esa causa.

    El caso, que está en manos de la unidad que dirige la fiscal Ximena Chong, se inició a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía por los presuntos delitos de corrupción que involucrarían a exfuncionarios del gabinete de la Dirección General de Concesiones del MOP, entre ellos, el exjefe de gabinete de dicha repartición, Cristóbal Cumián.

    Fuentes de la Fiscalía que conocen del caso, explican que el Ministerio Público está investigando presuntos pagos a funcionarios de la repartición pública con el objetivo de que aceleraran el pago de contratos. Estos hechos, que podrían constituir delitos, tendrían evidencia que ya fue adjuntada en la denuncia que llegó a manos de la Fiscalía.

    El allanamiento de esta mañana, según fuentes de La Tercera, se suma a otra serie de diligencias que está desarrollando el Ministerio Público en el marco de este caso.

    Consultada la DGC por la diligencia informaron que fue la misma dirección la que denunció los hechos ante el Ministerio Público el pasado 16 de diciembre. En ese acto “entregaron nuevos antecedentes relacionados con la denuncia formulada por el MOP en abril del año 2023, debido a eventuales irregularidades en los pagos a consultorías de apoyo a las inspecciones fiscales de esta dirección”.

    Luego de la incautación de esta mañana, la DGC añadió que la entidad “seguirá trabajando de forma coordinada y colaborativamente con los distintos organismos relacionados con la investigación”.

    Además explicaron que la ministra de Obras Públicas Jessica López (PS) “instruyó un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades asociadas al caso, con el objetivo de resguardar el irrestricto apego a las normas de probidad y transparencia”.

