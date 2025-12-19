Detienen a siete personas vinculadas a la venta de licencias medicas: emitieron más de 35 mil en cuatro años

Operativo en el que se detuvo a los sujetos involucrados en la emisión de licencias médicas fraudulentas.

Siete personas fueron detenidas por la emisión de licencias médicas fraudulentas, esto tras una investigación surgida luego del informe de la Contraloría donde se daba cuenta de funcionarios públicos que viajaron al extranjero o concurrieron a casinos mientras se encontraban con licencia médica.

Luego de que el informe de la Contraloría saliera a la luz, es que este fue enviado a la Fiscalía Nacional con el fin de investigar eventuales delitos. Es así como en mayo de 2025, se designó a la Fiscalía Oriente para que investigara los hechos.

Según dio cuenta la investigación, los siete detenidos, entre los años 2021 y 2024 emitieron un total de 35.978 licencias, de las cuales fueron pagadas 26.559, generando un perjuicio a Fonasa de más de 20.871 millones.

De acuerdo a lo que detalló el Jefe Nacional de Delitos Económicos de la PDI, Prefecto Inspector Marcelo Romero, todos los detenidos son de nacionalidad extranjera, y seis de ellos son médicos de profesión y uno representante legal de un centro médico.

“De los detenidos tenemos seis hombres y una mujer, como dije anteriormente, todos de nacionalidad extranjera, ninguno de ellos con antecedentes policiales y serán puestos a disposición del tribunal en horas de la mañana del día de hoy”, detalló.

En el procedimiento además se logró la incautación de diferentes elementos como teléfonos celulares, computadores portátiles y dispositivos de almacenamiento electrónico.

La Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló que “además de los detenidos, todos los cuales serán controlados el día de hoy por diversos delitos, también se solicitó el día de ayer una audiencia de formalización para 318 funcionarios públicos que efectivamente estando con licencia médica viajaron al extranjero o bien acudieron a casinos”.

Respecto al modus operandi de estos sujetos el Fiscal de Alta complejidad Oriente, Álvaro Pérez, apuntó que “se trata de constitución de sociedades, centros médicos que sirven de soporte jurídico para la emisión de licencias fraudulentas”.

Según explicó, “personas de nacionalidad extranjera crean estos centros médicos a concertación también con médicos de nacionalidad extranjera. Son enrolados en los operadores de licencias médicas electrónicas y se emiten estas sin existir un fundamento médico real”.

Además detalló que estos centros médicos no tienen un lugar físico donde podrían haber llevado a cabo estas atenciones que podrían haber derivado en las licencias emitidas.

Frente a las penas que enfrentan, el fiscal apuntó que “respecto de los dueños de los centros médicos, respecto de los médicos que emitieron para estos centros médicos, consideramos que en su conjunto las penas son de crímenes y por lo tanto son de 5 años y un día al menos, estoy hablando de al menos”.

En tanto frente a los funcionarios públicos, señaló que “si las licencias son muchas, estaremos en presencia de delitos reiterados, tanto de la obtención y tramitación de la licencia médica y del fraude de subvenciones y por lo tanto las penas también en ese sentido van a ser altas”.

Finalmente según explicaron las autoridades, el operativo se gestó luego de que uno de los involucrados intentara salir del país. “Se activaron los protocolos, se tomó contacto con la Fiscalía y la Fiscalía rápidamente gestionó la orden de detención y eso generó que la persona fuera detenida por parte de la Policía de Investigaciones”.