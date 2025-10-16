SUSCRÍBETE
Nacional

Encuesta LyD 2025: Municipios, Cámara, gobiernos regionales y Senado lideran percepción de corrupción

El estudio anual de Libertad y Desarrollo elaborado por Panel UDD refleja, además, que un 72,3% considera que la corrupción aumentó durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Por 
Luciano Jiménez

Por medio de un sondeo de opinión, Libertad y Desarrollo (LyD), centro de estudios ligado a la oposición, lanzó una nueva edición de la Encuesta Corrupción, que este 2025 indagó sobre la percepción de ese fenómeno en distintas instituciones del país.

Dentro de sus principales hallazgos, el sondeo da cuenta de que en el ranking de percepción de la corrupción lo encabezan las municipalidades (7,9%), seguido por la Cámara de Diputadas y Diputados (7,7%), los gobiernos regionales (7,6%) y el Senado (7,3%). Son también los municipios los que lideran al ser consultados respecto de dónde han visto un hecho de corrupción.

Otro de los énfasis del estudio, el que le preguntó a los encuestados en una escala del 0 al 10 por nivel de corrupción percibido, fue indagar sobre la percepción de este suceso durante la administración del Presidente Gabriel Boric. Así, un 72,3% cree que esta aumentó en el actual gobierno, mientras que un 18,2% sostiene que se mantuvo igual, y un 9,5%, que disminuyó.

“Preocupa ver cómo Chile parece estar en una situación de estancamiento en relación a la percepción del fenómeno corrupción. Los casos de alta connotación que hemos visto en años anteriores, el caso Convenios, el caso Audio y otros, han dejado una estela que continúa golpeando a la integridad de nuestras instituciones”, dice Jorge Ramírez, investigador del Programa Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo.

Jorge Ramírez, investigador de LyD. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

La encuesta de LyD da cuenta de que, en una escala de 0 a 10, la percepción general de corrupción es de 6,9, la tercera cifra más alta desde los inicios de la encuesta en 2002, aunque mejor que el 7,2 de la encuesta más reciente de 2024, y el 7,12 de 2023. Asimismo, la percepción de este año está por sobre el promedio del periodo 2003-2025 (5,28).

Además, un 47% dijo haber conocido casos de irregularidades administrativas de forma directa, lo que son seis puntos porcentuales más que en 2024, y un 54,3% dijo conocer tres o más casos de irregularidades de forma directa.

Ramírez afirmó que “pese a que hay menos pesimismo respecto del futuro, las cifras están lejos de ser del todo alentadoras. Uno de los temas pendientes de esta administración, y por eso también la mala evualación de este gobierno en este campo, es la agenda anticorrupción, cuestión que el futuro gobierno debiera considerar como un tema relevante dentro de su administración”.

De hecho, un 43,7% de los encuestados cree que la percepción de corrupción en el futuro será “mayor” o “mucho mayor”, y un 25% estima que será “menor” o “mucho menor”, lo que representa un aumento del 16,7% desde 2024.

Por último, se hizo una evaluación del desempeño de los distintos gobiernos en materia de corrupción, nuevamente en una escala del 0 (nivel de corrupción inexistente) al 10 (máximo nivel de corrupción). Ahí, la administración Boric lidera con 7,6, seguida de Bachelet II (6,7); Bachelet I (6,1); Piñera II (5,5); Lagos (5,4); y Piñera I (5,1).

La encuesta estuvo a cargo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, a través de una muestra de 451 casos de una base de datos de 25 mil ejecutivos pertenecientes a áreas como la industria manufacturera, salud, servicios técnicos, entre otros. Tuvo un margen de error del 4,6% y se realizó entre el 22 y el 29 de septiembre.

