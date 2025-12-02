Encuesta revela aumento del voluntariado en Chile y recuperación de niveles prepandemia

La Encuesta Nacional de Voluntariado y Solidaridad, realizada por la Fundación Trascender, reveló que este tipo de actividad comunitaria ha experimentado un alza en los últimos años, especialmente en jóvenes, y que incluso se han recuperado los niveles registrados antes de la pandemia por coronavirus.

El sondeo será publicado oficialmente el miércoles 3 de noviembre, a solo dos días de que se celebre el Día Mundial de Voluntariado. También, según explicaron desde la Fundación Trascender, que realiza esta encuesta hace 20 años, se enmarca en que luego de que termine diciembre se iniciará el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible, una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Los últimos resultados de la encuesta -cuya muestra fue de 2.001 casos- arrojaron que el 30,3% de la población ha participado en voluntariados los últimos 12 meses. En 2019 y 2020,esta cifra rondaba el 32% y 21%; sin embargo, fue decreciendo en los años siguientes, especialmente en 2022, cuando registró que un 19,5% realizaba algún tipo de voluntariado. A partir de esa fecha la cifra fue aumentando gradualmente hasta alcanzar el nivel ya descrito, similar al de antes de la pandemia.

Adicionalmente, si este guarismo se compara con el de la primera encuesta de este tipo realizada por la fundación en 2006, este se cuadruplicó: pasó de 7% a 30,3%.

El 41% de los encuestados declaró haber participado en voluntariados organizados por juntas de vecinos y clubes deportivos, seguido por dar apoyo económico a fundaciones o instituciones de caridad (26,2%), labores con instituciones religiosas (23,4%), dar clases (19,5%), actividades de entretención o deportivas (18,3%) y labores de cuidado a personas enfermas o en situación de discapacidad (15,9%). Las labores de cuidado a niños y personas mayores alcanza 14,3% y 13,6% de participación, respectivamente.

El rango etario que lidera la participación en voluntariados es el de los jóvenes de 18 a 29 años (41%), seguido por los adultos mayores de 65 años (30,8%), los adultos de 30 a 44 años (22,7%) y el grupo de 45 a 54 años (22,4%).

Entre las principales razones de los encuestados para realizar este tipo de actividades está “sentirse bien” (56,7%), “construir un país más solidario” (49,8%), “compartir experiencia y conocimiento” (33,7%) y “contribuir a la disminución de desigualdades” (29,1%).