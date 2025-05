Entra en vigencia ley que regula vapeadores: en qué consiste la nueva normativa y dónde no se podrán usar

Desde hoy martes 20 de mayo entró en vigencia la Ley 21.642, normativa que regula la venta, promoción y uso de cigarrillos electrónicos —con o sin nicotina— así como los líquidos utilizados para su vaporización.

La medida fue celebrada esta jornada por la ministra (s) de Salud, Andrea Albagli, quien junto al representante de OPS/OMS en Chile, Giovanni Escalante, y directora de Senda, Natalia Riffo, presentaron las nuevas advertencias sanitarias para productos de tabaco y vapeo que comenzaron a implementarse hoy

En esto, la ministra (s) fue tajante en señalar la similitud entre el tabaco y los cigarros electrónicos, ya que si bien los dispositivos de vapeo no tienen tabaco, “eso no quiere decir que no compartan la característica más importante con el tabaco, que es que son altamente nocivos para la salud”.

“Tanto el tabaco como los dispositivos de vapeo con y sin nicotina tienen impactos negativos en la salud y además hay otras formas de las cuales no son independientes”, señaló. Esto, ya que “hay abundante evidencia” que demuestra que es muy frecuente su uso dual, es decir, uso paralelo tanto de tabaco como de dispositivos electrónicos de vapeo.

Asimismo, también que detalló que existe una escalada en el consumo, “siendo ya así demostrado por la evidencia que sobre todo los adolescentes que utilizan dispositivos de vapeo, luego tienen mayores probabilidades de iniciar la conducta de consumo de tabaco”.

Los elementos más importantes de esta ley, detalló, es que prohíbe la venta, la distribución o la entrega gratuita de cualquier dispositivo de vapeo a menores de 18 años y prohíbe la venta de productos de vapeo en un radio de 100 metros alrededor de los establecimientos educacionales.

Es decir, prohíbe su consumo en todos los lugares donde ya se encuentra prohibido el consumo de tabaco.

Junto con esto, también entran en vigor las advertencias sanitarias para los productos de vapeo y sus accesorios y también se regula su publicidad.

Imagenes referenciales de vaporizadores por nueva ley que regula la venta a menores de edad, difusion de venta y riesgos sanitarios asociados a su uso. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

“Hoy es un día importante para la salud pública de nuestro país, porque el tabaco es el principal factor de riesgo evitable que causa la mayor cantidad de las muertes prematuras que son prevenibles ”, añadió Albagli, destacando el trabajo legislativo y el trabajo activo de todos los parlamentarios que fueron parte de la tramitación de esta ley.

Por su parte Marco Cornejo, académico de la Universidad de Chile, representante de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral y asesor del Minsal para el tema del control del tabaco, si bien celebró las nuevas medidas, también hizo un punto de que quedaban algunos temas por definir en cuanto a la evidencia científica sobre el contenido máximo de nicotiv a. Eso, afirmó, les preocupa “tremendamente”.

“ Lo que dispone esta ley excede un poquito lo que el marco normativo europeo , por ejemplo, y otras instancias de algunos estados de Estados Unidos disponen en términos de la concentración máxima" , apuntó.

Sin embargo, indicó que entendían que esto puede ser mejorado en términos de la evidencia y datos al respecto y así reevaluar aquella disposición.

Un hito para Chile y para el mundo

Desde la OPS/OMS también detacaron la entrada en vigencia de esta ley, señalando que era un hito “no solamente para el país, sino para América Latina y el Caribe y todo el mundo”.

“El derecho a la salud implica también proteger de todos los factores de riesgo y mediante estas regulaciones que son integrales, se va a prevenir el consumo de estos productos que matan”, señaló Giovanni Escalante. “Hemos sido testigos de cómo ha habido debates parlamentarios, pero sobre todo se ha utilizado la evidencia científica y los datos probatorios que están mostrando que el tabaco es un factor de riesgo, es dañino para la salud y hay que evitar su consumo y sobre todo proteger la salud de los niños y adolescentes”,

Cifras de Vapeo

Desde Senda destacaron positivamente esta nueva legislación, indicando que “establece medidas muy concretas para la protección”.

En cuanto a cifras, señalaron que de acuerdo all último estudio en población escolar del año 2023 que realizaron, el 8,6% de los estudiantes declararon consumo de cigarrillos electrónicos en el último mes , según el estudio, el último estudio en población escolar del año 2023.

En el caso del estudio de población general, un 3,6% declararon haber consumido cigarrillos electrónicos o vapeo en el último mes.

E n esta línea, la directora nacional de Senda indicó que se observa un descenso en el consumo de tabaco desde la legislación que entró en vigencia hace una década.

“Lo que observamos en nuestras encuestas es un descenso significativo, por ejemplo, en el caso de población escolar, desde el año 2015 a la fecha, de un 24,9% de población escolar que consumía tabaco al año 2023, a un 9,6%”, indicó.

“Claramente todas las medidas que regulen, que protejan y la prevención ambiental tienen una incidencia respecto a los consumos y la prevalencia. Y por eso felicitamos esta legislación, porque cuando observamos los datos de cigarrillos electrónicos entre el 2015 y el 2023, vemos una cierta estabilidad. No hay una baja sostenida”, afirmó.