Entregan una veintena de drones de alta tecnología a la Policía de Investigaciones

Durante la mañana de este martes, desde el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención del Delito, entregaron una veintena de drones de alta tecnología a la Policía de Investigaciones (PDI), para el combate a la delincuencia.

La iniciativa, que forma parte del programa “Somos Barrio”, significa una inversión que supera los 350 millones de pesos y busca Fortalecer las capacidades investigativas y de persecución penal de la PDI, sí como mejorar la vigilancia en zonas complejas o de difícil acceso.

De acuerdo a lo que señaló el subdirector de Investigación Policial, Prefecto General Hugo Haeger Bórquez de la PDI, “los 20 equipos drones que estamos recibiendo nos entregan herramientas más científicas, más profesionales, con mayor tecnología para poder combatir el delito, el crimen organizado. Hoy día, en las circunstancias que está habiendo el país, necesitamos este equipamiento porque para combatir el crimen organizado tenemos que hacerlo de manera silente, persistente, constante”.

Además agregó, “son drones de última tecnología, con diferentes capacidades unos de otros, nos permite trabajar desde las alturas, poder vigilar sectores complicados, donde no tenemos acceso vehicular, es difícil el acceso peatonal y es por eso que agradecemos este aporte que nos hace la Secretaría tras el programa Somos Barrio”.

Según explicaron las autoridades, cinco de estos drones permanecerán en la Región Metropolitana, mientras que los otros 15 se distribuirán a lo largo del país .

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, expresó que “al entregarse este equipamiento a la PDI prestan un servicio a todas las comunas de Chile, pues las intervenciones muchas veces están vinculadas no solo, obviamente, a donde está este programa, sino que son operaciones complejas que incluyen varias comunas”.

“Este equipamiento es un equipamiento que viene a complementar otros equipamientos que también se han entregado y se van a entregar a carabineros para desarrollar acciones policiales eficaces”, añadió, enfatizando que “el estándar de estos drones es un estándar superior al que a veces y en otras oportunidades se ha entregado”.

En tanto, el ministro de Seguridad Luis Cordero destacó la entrega señalando que “Invertir en drones no solo tiene que ver con eficacia en la persecución penal, también tiene que ver con resguardar la integridad de nuestras policías en cada uno de los procesos investigativos o de vigilancia que realizan”.