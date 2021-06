“Es completamente irregular”: Alcalde de San Ramón cuestiona fallo que anuló resultados de comicios de alcalde y concejales en esa comuna

El alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, cuestionó el fallo del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que decretó que las elecciones de alcaldes y concejales en la comuna de San Ramón quedaron parcialmente nulas.

Esto, tras la presentación de un recurso interpuesto por candidatos a alcaldes y concejales de esa comuna, reclamando “graves irregularidades” en el proceso eleccionario del 15 y 16 de mayo. De acuerdo al fallo, el organismo determinó que deberá repetirse el proceso eleccionario en 65 mesas, que corresponden a cuatro locales completos de los 15 instaurados en la comuna y a dos mesas de otro de los recintos.

“En un colegio hay una mesa con un problema y anularon todo el colegio. ¿Quién me explica eso? Este es un fallo irregular, es un fallo completamente irregular en este país”, dijo el edil, quien agregó que apelará a la decisión del organismo.

“Esto no tiene ninguna lógica, yo ya gané la elección. Es evidente que la elección se ganó y si hay personas que hayan querido influir en los resultados, eso lo tendrán que aclarar en alguna parte. Confío en las instancia que tiene el Tricel, confío en las instancias que tiene la ley, pero más confío en el pueblo de San Ramón, es la gente la que tiene que elegir el alcalde”, agregó Aguilera.

Más temprano, se le consultó por este hecho al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien señaló que este era “un proceso inédito, un proceso que da cuenta de que las instituciones funcionan cuando hay malas prácticas acreditadas en materia de escrutinio de votos, finalmente en materia de participación ciudadana, porque hay que recordar que la participación tiene varias etapas”.

Delgado agregó que “es un buen precedente también para el futuro de las distintas elecciones que vienen en camino, no solo este año, sino que marca un precedente histórico para que el comportamiento de quienes están a cargo de las mesas, de quienes tienen que garantizar el escrutinio de las mesas, los votos, la apertura de las mesas y el proceso democrático, sea eficiente y transparente”.

Finalmente, el ministro del Interior afirmó que “es muy importante entender que históricamente muchas veces puede ser que muchos candidatos hayan reclamado por algunas diferencias de algunos votos, votos nulos, votos blancos, interpretaciones con respecto a la lectura finalmente del voto, pero aquí estamos hablando de que se están acreditando otros hechos que son de mayor gravedad y nos parece muy interesante que se puedan repetir las elecciones en esas mesas que se han acreditado”.

Formalización por corrupción

Por otro lado, hoy el 15° Juzgado de Garantía rechazó las cautelas de garantía solicitadas por la defensa del alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, en el marco de la formalización prevista contra el jefe municipal por el delito de corrupción.

La defensa del edil alegaba, principalmente, no haber tenido acceso a la carpeta investigativa. Además, solicitaba poder cambiar la fecha de audiencia de formalización de la investigación. Sin embargo, esto no fue acogido por la jueza Mariela Henríquez, quedando como fecha de formalización el 21 de junio a las 9.30.

“La formalización no significa nada. Significa una presunción y la presunción de inocencia la tiene todo chileno por ley. Yo he cooperado con todas las cosas que corresponden, he entregado toda la información. Tengo bastante tranquilidad”, dijo Aguilera consultado por este tema.