“Es lo que corresponde”: habla jueza cuestionada por liberación de sicario del “Rey de Meiggs” tras ser suspendida por un mes

A un día de que la Corte de Apelaciones de Santiago suspendiera de sus funciones a la jueza Irene Rodríguez -cuestionada por su rol en la liberación de Alberto Carlos Mejía, presunto sicario de José Reyes, el “Rey de Meiggs”- la propia magistrada entregó su parecer sobre el fallo

Esta tarde la autoridad judicial atendió a la prensa que la esperaba fuera de su casa, que debió ser acordonada por dos horas ayer debido a un llamado telefónico catalogado como sospechoso.

“Es lo que corresponde”, respondió al ser consultada sobre el fallo que la dejó fuera de sus funciones por un mes.

Rodríguez, quien enfrenta un proceso administrativo y judicial por la liberación del imputado, dijo además: “No puedo asegurarles qué va a pasar con la resolución final. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy muy tranquila en ese sentido, y que yo siempre he trabajado con muchas ganas en el Poder Judicial, yo amo al Poder Judicial y lo sigo amando”.

Audiencia de formalización de 3 sujetos que habrían en el asesinato de empresario de Barrio Meiggs, entre ellos Alberto Mejía, alias Osmar Ferrer. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Luego reafirmó la explicación que ha dado sobre su proceder, relativa a que al ser advertida de un error en el nombre del imputado -cuya identidad entonces se pensaba que era la de Omar Ferrer- emitió un segundo oficio que lo dejaba en libertad y un tercero que además de enmendar el error en la identificación, ratificaba la medida cautelar de prisión preventiva.

“Yo sé lo que dije esa noche del día lunes, que es lo que acá les hablé y no tengo nada más que decir. Mi último oficio fue la orden de una prisión preventiva que termina en un número 79, firmado a las 08.28 de esa noche de la audiencia y de ahí, nunca más he firmado un oficio hasta el día de hoy. El nombre llegó mal, entiendo ya estaba ingresado con ese nombre erróneo. No sé quién cometió el error, la verdad es que no lo sé”, aseguró.

Las investigación para determinar las responsabilidades por la excarcelación de Alberto Mejía aún se encuentra sin formalizar. No obstante, una funcionaria del Poder Judicial fue citada a declarar como imputada y hay al menos siete funcionarios de Gendarmería sindicados como sujetos de interés.