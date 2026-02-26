“Es muy grave”: Cordero condena fuga de reos y enfatiza en la necesidad de avanzar en reforma de Gendarmería

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, condenó la fuga de dos reos del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur ocurrida la madrugada de este jueves y enfatizó en la necesidad de avanzar en la reforma de Gendarmería impulsada por el Ejecutivo en medio de los cuestionamientos por una serie de hechos que han golpeado a la institución.

“Lo ocurrido el día de ayer es muy grave. Es muy grave la forma en que ocurrió, por eso los antecedentes han sido rápidamente puestos en conocimiento del Ministerio Público” , destacó Cordero en el marco del Foro de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario.

El titular de Seguridad afirmó que el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se reunirá con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, para “precisar el conjunto de hechos que han ocurrido en el último tiempo”.

Este incidente se suma a una seguidilla de hechos que han sacudido a Gendarmería durante los últimos meses: la “operación apocalipsis”, las ocho liberaciones erróneas en ocho meses y constantes hechos de violencia dentro de las cárceles abrieron un flanco en torno a la solvencia de Gendarmería. A ello se suma que, en los últimos dos días, un imputado por robo huyó de un tribunal de Colina -aunque fue recapturado de noche- y a que se detectó que los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca hicieron un túnel para fugarse.

En este caso, los reos, Tomás González Quesada y Juan Flores Valenzuela habrían traspasado los controles de seguridad vistiendo uniforme de gendarmes, lo que ya provocó l a remoción del director regional metropolitano de Gendarmería y el inicio de las diligencias dentro de la exPenitenciaría de Santiago.

Reforma a Gendarmería

En cuanto a la supuesta crisis de la institución, Cordero señaló que “Gendarmería está sometida a un estrés institucional muy grande, especialmente por el aumento de su población penal en muy poco tiempo, cosa que el Ejecutivo ha advertido al Congreso como aspecto de las modificaciones legales”.

Aún así, destacó que Gendarmería “es una institución que pese al aumento de su población penal ha ejercido su desempeño aún con todas las limitaciones que ha enfrentado” y ha “disminuido las fugas, evasiones y muertes”.

Sin embargo, el jefe de cartera de Seguridad apuntó que lo anterior no es sostenible a largo plazo y enfatizó en la urgencia de despachar la reforma de Gendarmería en el Congreso antes del fin del ciclo parlamentario en marzo. “Es la ventana de oportunidades que tenemos”, sostuvo.