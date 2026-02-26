Fiscalía Occidente desarrolla diligencias en ex Penitenciaría por fuga de reos que se hicieron pasar por gendarmes

El foco penitenciario de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente asumió la investigación por la fuga de dos internos del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, la cárcel en funcionamiento más antigua del país.

Tomás González Quesada, apodado Pelao, y Juan Abdón Flores Valenzuela, conocido como el Indio Juan, escaparon de la ex Penitenciaría de Santiago haciéndose pasar por gendarmes.

El primero estaba condenado por haber intentado matar a dos carabineros durante un control policial en una plaza de Ñuñoa. El otro, dio muerte a tiros a su expareja en plena vía pública cuando ella salía a trabajar una mañana en Puente Alto.

Su ausencia fue descubierta en el conteo de internos que se desarrolla cada tarde y en la revisión de las cámaras de seguridad del recinto penal se detectó a los sujetos saliendo por el acceso peatonal.

El fiscal regional de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, concurrió para liderar las diligencias en el recinto carcelario.

La causa está siendo investigada conjuntamente con la Brigada contra el Crimen Organizado (BRICO) de la Policía de Investigaciones.

Diego Martin/Aton Chile

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, sostuvo que se trató de un escape “sin precedentes”.

“Se gesta su planificación desde la Galería 7 con una permanencia de alrededor de tres horas en una zona interna para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes”, explicó.

Gendarmería decidió aplicar la remoción del coronel Héctor Labrín, director regional metropolitano de la institución.