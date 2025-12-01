“Es una challa de campaña”: Jara cuestiona cuenta regresiva de Kast en medio de tensión migratoria en la frontera con Perú

Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú, por alaraca del Gobernador Diego Pago. Fotos Patricio Banda/Aton Chile

En un escenario marcado por el despliegue militar de Perú en su frontera con Chile y por versiones de un supuesto “éxodo” de migrantes -principalmente venezolanos- desde Arica hacia el Paso Fronterizo Chacalluta, la candidata presidencial Jeannette Jara salió al paso de la polémica instalada por una “cuenta regresiva” del candidato José Antonio Kast para que personas en situación irregular abandonen el país.

Al respecto, la exministra fue categórica en señalar que “yo creo que es una challa de campaña”, cuestionando la viabilidad y el trasfondo del anuncio.

En entrevista con 24 Horas, la carta oficialista apuntó directamente a la factibilidad del plan de expulsiones masivas.

“La verdad, como él mismo señaló, pensaba despachar a las personas en aviones que se pagaran las propias personas sus pasajes. Y si uno saca la cuenta, si hubiese un charter todos los días con 100 inmigrantes irregulares que salieran del país, estaríamos nueve años antes de completar la cifra en los 330.000 inmigrantes irregulares que hay”, sostuvo, subrayando que la medida es impracticable en términos logísticos y presupuestarios.

En los últimos días, el debate escaló tras reportes que vincularon los anuncios del candidato republicano con un supuesto aumento de personas intentando cruzar hacia Perú en horarios de madrugada.

En ese tenor, Jara rechazó esa relación causal y citó información regional para desactivar la tesis del “éxodo”.

“ De acuerdo a lo que informó el gobernador de Arica, eso no es así. Este es el flujo migratorio regular y lo que hay es una decisión del Perú de fortalecer sus fronteras, pero lo hizo con Chile, con Colombia, con Brasil, con todos los países ”, precisó.

La candidata instó a separar el cálculo político de la gestión pública.

“Lo que pasa es que él (Kast) trata de ocupar este argumento, digamos, en función de su campaña, pero es un tema que él construye, que algunos medios también instalan , pero es un tema de ellos, yo de eso no me tengo por qué hacer cargo”, afirmó.

Críticas al gobierno

Jara también cuestionó abiertamente la reacción del gobierno del Presidente Boric frente al despliegue militar ordenado por Perú.

A su juicio, el Ejecutivo chileno debió anticiparse al impacto diplomático y operativo de la decisión del país vecino.

“Lo primero que ocurre respecto a lo que pasa en la frontera norte es que el gobierno es el que tiene que actuar y debió haberlo hecho con anterioridad”, afirmó, añadiendo que, si bien están previstas reuniones bilaterales entre ambas administraciones, estas llegaron demasiado tarde.

“Entiendo que los próximos días van a haber algunas reuniones entre el gobierno de Perú y el gobierno de Chile, pero a mi entender esto debió haber ocurrido la semana pasada”, enfatizó.

Respecto a su propia agenda de campaña, la candidata sostuvo que mantiene programada una visita a Arica en los próximos días, la que realizará sin alterar su itinerario nacional, ya que -según explicó- el tratamiento inmediato de la situación corresponde principalmente a las autoridades de gobierno.

En relación con la decisión adoptada por Lima, Jara relativizó su carácter excepcional, recordando que el despliegue de militares no se limitó a Chile y que responde a una estrategia regional más amplia.

“Lo que está pasando en relación a la decisión que tomó Perú de desplegar militares en todas sus fronteras, no con Chile solamente, es bien parecido a cuando Chile hace dos años atrás desplegó militares en las fronteras”, comparó.

La candidata descartó que el escenario actual configure una crisis migratoria fuera de control y afirmó que la situación en terreno dista del cuadro alarmista que se ha intentado instalar.

“ Yo he estado en Chacalluta varias veces y la verdad no se ve tanta gente más que la habitual ”, señaló, aunque reconoció que el movimiento del personal militar peruano obliga a una coordinación directa entre ambos Estados.

Sobre cómo habría procedido si estuviera al mando del Ejecutivo, sostuvo que habría ordenado un despliegue político inmediato.

“Es bien probable que yo ya estuviera en la zona (…) Habría mandado desde ya a mi ministro del Interior”, dijo, remarcando la importancia de una señal política temprana ante un cambio en el control fronterizo.