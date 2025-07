Está en peligro de extinción hace más de 50 años y por primera vez fue visto en el lugar más austral del continente

Cabo Froward es el punto más austral del continente. Literalmente es el lugar donde el continente se hunde bajo el mar. Se trata de un lugar prístino, y por lo mismo, pronto se convertirá en el Parque Nacional Cabo Froward.

En 2024, un grupo de científicos de la Fundación Rewilding Chile y de la Universidad de Chile viajaron a la zona para ver el estado del bosque como parte del programa de reforestación del lugar.

Durante la expedición y sorpresivamente avistaron un huemul, una especie que se encuentra catalogada en peligro de extinción desde 1973. Se trató de un hallazgo inesperado, pero esperanzador, porque nunca se había documentado la presencia de este animal tan al sur del mundo.

Aunque los científicos no lograron confirmarlo, sospechaban que el hallazgo podía significar que en la la zona hay una subpoblación de huemules.

Y ahora, Rewilding Chile ha confirmado que efectivamente se trata de la presencia de una subpoblación de huemules (Hippocamelus bisulcus) nunca antes documentada. Este hallazgo, en uno de los rincones más remotos y prístinos de la Patagonia, abre un nuevo capítulo en los esfuerzos por conservar a esta emblemática especie, hoy en peligro de extinción y de la cual sobrevive menos del 1% de su población original.

La evidencia fue recopilada gracias a expediciones lideradas por Fundación Rewilding Chile y CONAF, que permitieron acceder y recorrer sectores de altísima complejidad geográfica dentro del área propuesta para el futuro Parque Nacional Cabo Froward.

Uno de los huemules captados en Cabo Froward. Foto: Eduardo Hernández Eduardo Hernandez

El primer avistamiento

El primer avistamiento ocurrió durante el sobrevuelo de aproximación: una hembra de huemul solitaria fue vista en el sector alto de uno de los cordones montañosos. En tierra, mientras el equipo desplegaba cámaras trampa, se divisaron a lo lejos dos huemules en una ladera protegida del viento.

Al día siguiente, tras un acercamiento más cuidadoso, se confirmó que se trataba de una hembra adulta y su cría de más de un año, ambas con un comportamiento sorprendentemente manso. Luego, se identificó otro grupo e individuos en un sector con características similares al anterior, lo que reforzó la hipótesis de que habían algunos grupos de una subpoblación de huemules establecida en la zona.

El momento más significativo ocurrió cuando el equipo observó un grupo de cinco huemules: un macho adulto dominante, dos machos jóvenes, una hembra adulta y su cría. Durante casi una hora, se registraron interacciones sociales y conductas propias de la especie, incluyendo juegos entre los jóvenes y respuestas jerárquicas del macho líder.

El grupo de huemules avistados en Cabo Froward. Foto: Eduardo Hernández Eduardo Hernandez

“Nos sentimos profundamente afortunados de relevar esta información y constatar que los animales se observan en muy buen estado. El aislamiento natural de la zona ha sido, sin duda, un factor clave para su conservación”, comentó Miguel Lopetegui, guardaparque de CONAF. “Estos encuentros refuerzan la urgencia de seguir monitoreando y protegiendo estos territorios”, enfatizó.

Durante las expediciones se instalaron grillas de cámaras trampas, permitiendo registrar también otras especies como el zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor)y el huillín o nutria de río (Lontra provocax), especie en peligro de extinción, y más de 40 especies de aves.

Instalación de cámaras trampa. Foto: Eduardo Hernández Eduardo Hernandez

“Estos hallazgos reafirman la necesidad de proyectar a Cabo Froward como un Parque Nacional que proteja el refugio más austral del huemul. La presencia de otras especies emblemáticas como el huillín y el puma refuerzan aún más la importancia de este territorio como un área clave para la conservación a gran escala”, señaló Cristián Saucedo, director de Vida Silvestre de Rewilding Chile.

El hallazgo no solo refuerza el valor ecológico del lugar, sino también la urgencia de protegerlo: se registraron signos de actividad humana no regulada, como tala ilegal y tránsito por senderos no habilitados, que amenazan la integridad de estos ecosistemas únicos.

No es el único hito que la emblemática especie ha marcado en el último tiempo. Gracias al Proyecto Huemul, dirigido por la Administración de Parques Nacionales a través de su Fundación Huilo Huilo, y luego de casi 30 años de ausencia, científicos confirmaron el regreso de la especie al Parque Nacional Lanín en Argentina. Esto marca un hito importantísimo en la conservación de esta especie emblemática de la región andina.

La Reserva Biológica Huilo Huilo, ubicada en la Región de los Ríos y el Parque Nacional Lanín, en la Provincia de Neuquén en Argentina, forman un corredor biológico natural que motivó a estas dos instituciones a sumar esfuerzos por recuperar una especie que, alrededor de la década de los 80, se extinguió en la Región de los Ríos y en la Provincia de Neuquén.

Este es el resultado de 20 años de esfuerzo conjunto entre la Reserva Biológica Huilo Huilo y el Parque Nacional Lanín, que han trabajado codo a codo bajo el marco del Proyecto Huemul. La presencia renovada del huemul en esta zona en Argentina, inaugura una nueva etapa en su recuperación, invitando a reforzar las acciones de conservación para que este logro no retroceda.

