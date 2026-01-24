Estación Central oficializa cambio de nombre de calle en homenaje a Hernán “Nano” Núñez

La Municipalidad de Estación Central realizó este sábado la ceremonia oficial de cambio de nombre de la calle Naturalista Pavón, la que desde ahora pasará a denominarse Hernán “Nano” Núñez, en homenaje al destacado músico popular, padre de la cueca brava e hijo ilustre de la comuna.

La actividad se desarrolló en el cruce de Avenida San Alberto Hurtado con la ex calle Naturalista Pavón, y contó con la participación de vecinas y vecinos del sector, organizaciones culturales, representantes del mundo artístico y autoridades comunales. El acto estuvo marcado por un fuerte énfasis en la memoria, la identidad barrial y el reconocimiento a la cultura popular chilena.

Durante la ceremonia, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, destacó el profundo significado del cambio de nombre, subrayando que se trata de un gesto de justicia cultural hacia la historia local.

“Hoy no solo estamos cambiando el nombre de una calle: estamos haciendo un acto de memoria, de identidad y de justicia cultural con nuestra historia popular. Nombrar esta calle como Hernán ‘Nano’ Núñez es reconocer a un creador fundamental de la cultura chilena, a un músico que le puso voz, ritmo y poesía a los barrios y a la vida cotidiana del pueblo, y a un hijo ilustre que llevó el nombre de Estación Central a cada escenario”, señaló el jefe comunal.

El alcalde recalcó además que el legado de Hernán “Nano” Núñez trasciende lo musical, destacándolo como un cronista popular profundamente arraigado en su territorio, cuya obra sigue vigente por su capacidad de retratar la vida urbana, la comunidad y la identidad de los barrios.

En esa línea, Muñoz reafirmó el rol del municipio en la puesta en valor del patrimonio cultural y el uso del espacio público como herramienta de construcción identitaria. “Creemos firmemente que el espacio público también educa, transmite valores y construye identidad. Este cambio de nombre es una señal clara de que Estación Central honra a sus creadores, cuida su patrimonio y pone en el centro a la cultura popular como parte esencial del desarrollo de la comuna”, agregó.

Desde el municipio agradecieron especialmente a las vecinas y vecinos, organizaciones culturales y representantes del mundo artístico que impulsaron y acompañaron la iniciativa, destacando que este tipo de acciones permiten fortalecer la memoria local, la identidad comunal y proyectar el desarrollo cultural con sentido social.

Finalmente, la Municipalidad de Estación Central reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que calles, plazas y barrios reflejen la historia, las luchas y las expresiones culturales de la comuna, en línea con otras iniciativas patrimoniales, como los trabajos que se desarrollan en la tradicional calle Víctor Jara, entendiendo que una comunidad que reconoce su memoria proyecta su futuro con mayor dignidad, cohesión social e identidad.