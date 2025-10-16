SUSCRÍBETE
Nacional

“Estamos trabajando hace meses”: autoridades anuncian despliegue de servicios públicos y medidas para las elecciones 2025

Desde el Servel se encargaron de recordar que estas votaciones son obligatorias y que el costo de la multa van entre los 0,5 y 1,5 UTM.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

Autoridades de gobierno informaron sobre el despliegue de servicios públicos y medidas para las elecciones de noviembre 2025, en donde el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, apuntó que “dispondremos de medidas como es habitual”.

“Estamos trabajando hace meses para que los chilenos y chilenas asistan a las urnas de forma tranquila, ordenada, segura e informada. Se trata de una votación de carácter obligatoria. En siete regiones serán 3 papeletas, por lo que es importante que la ciudadanía llegue informada a la urna para facilitar el proceso de votación”, indicó el subsecretario.

Entre las acciones que llevarán a cabo a nivel de Seguridad Pública, Ramos anunció que Carabineros contará con un despliegue estratégico con más de 25 mil efectivos a nivel nacional, además, realizarán un permanente monitoreo de los recintos en que sea necesaria la presencia de efectivos policiales.

Por parte de las Fuerzas Armadas se anunció que conformación del Grupo de Planificación de Elecciones (GPEL) a cargo del Estado Mayor Conjunto, junto con eso defensa civil desplegará a 2.249 voluntarios en 345 locales para prestar asistencia a votantes.

Mientras que, respecto a los recintos educacionales que serán locales de votación, serán 3.067, y señalaron que se garantizará la alimentación escolar durante el día viernes 14. Asimismo, afirman que serán 3.379 locales de votación en todo el país, con 40.473 mesas.

Los trabajadores podrán ausentarse 3 horas durante su jornada para sufragar o excusarse durante las elecciones. Aquellos que hayan sido designados vocales de mesa, miembros de colegios escrutadores o delegados ante la Junta Electoral, no se les podrá descontar este permiso legal de sus remuneraciones.

Por parte de Transporte, se realizará el aumento en la oferta y horarios de los servicios públicos de transporte en comparación a un domingo habitual. Por ejemplo, Metro y el Merval adelantarán su funcionamiento desde las 7 de la mañana. Además, se dispondrá de más de 1.600 servicios especiales en zonas aisladas y rurales.

Fechas y datos claves

Desde el Servicio Electoral (Servel) recordaron que esta votación es obligatoria y conlleva multas para los chilenos que no sufraguen, que van entre 0,5 ($35.000 aprox.) y 1,5 UTM ($104.000 aprox). Mientras que, en el caso de los extranjeros habilitados para votar, ellos no tendrán una multa asociada.

Sin embargo, para los votantes en el extranjero, no son obligatorias. El padrón electoral en el exterior alcanza a 160.935 electores, distribuidos en 427 mesas de 119 locales de votación, en 65 países.

