Estudio revela que el 65% de los habitantes de la RM considera que existe un “gran conflicto” entre chilenos y migrantes

En el Centro de Extensión de la Universidad Católica, el director de Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, presentó el primer Índice de Tensión Migratoria, estudio que analiza aspectos de la convivencia en el contexto de migración en Chile.

Según indica el estudio, la medición busca monitorear periódicamente los niveles de tensión migratoria en el país, junto con obtener comparaciones longitudinales y entre diferentes unidades geográficas. En esta primera edición, eso sí, se consideró solo la Región Metropolitana (RM).

La metodología que contó con mil residentes de la RM, entre nacionales y extranjeros, reveló que el 65% de los habitantes de la región considera que existe un “gran conflicto entre chilenos y migrantes”. En tanto, el 16,7% dijo experimentar niveles altos de tensión migratoria.

En cuanto a la percepción por zona, se identificó que el mayor porcentaje de tensión migratoria alta es en la zona norte (20,9%), que comprende las comunas de Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta y Renca.

En la zona poniente, compuesta por las comunas de Cerrillos, Estación Central, La Cisterna, Lo Prado, Maipú, Pudahuel y Santiago, el porcentaje alcanza el 20,6%.

Le sigue la zona sur (El Bosque, La Granja, La Pintana, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, La Florida, San Bernardo y Puente Alto), donde el 16,3% tiene una alta percepción de tensión migratoria.

La zona oriente, compuesta por La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, Providencia y Vitacura, posee el porcentaje más bajo, con un 9%.

En el aspecto relacional, se concluyó que quienes tienen contacto más frecuente con migrantes, presentan niveles de tensión más bajos que las personas cuyo contacto con migrantes es más escaso.

Al respecto, Ramaciotti señaló que “hay una diferencia entre la opinión generalizada ante la migración, versus lo que están viviendo las personas en su día a día”.

Según los resultados, el académico explicó que los elementos relacionados con las condiciones materiales “pueden verse más tensionados ante un aumento de la población de migración”.

“Por ejemplo, en un sector donde ya tenemos falencias de educación, si es que aumenta la población migrante, esa tensión puede aumentar ”, sostuvo.

En esa misma línea, planteó que si en un sector existen “problemas de acceso a la salud y aumenta la población migrante, esa tensión puede aumentar”.

Con ello, destacó que “lo importante es poder identificar muy bien cuáles son esos lugares, si es que la percepción de las personas es o no lo mismo que la experiencia real, para poder tomar medidas y decisiones de política pública que se hagan cargo de esas tensiones y que puedan mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en el país”.

Por su parte, el ministro Elizalde destacó el análisis “permite tener un estudio de estas subjetividades asociadas a las distintas comunas de la Región Metropolitana. Se va a extender (el análisis) posteriormente a todo el país y, por tanto, eso permite orientar políticas públicas que estén focalizadas en las comunas”.