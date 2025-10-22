Evacúan todos los campus de la Universidad de Antofagasta por amenaza de tiroteo

La Universidad de Antofagasta debió ser evacuada por la amenaza telefónica de un tiroteo. El procedimiento se realizó en todos los campus.

Según un comunicado de la Rectoría y Vicerrectorías, la institución activó el protocolo de manera preventiva, tras recibir “una nueva amenaza telefónica por presunto uso de arma de fuego, que podría poner en riesgo la integridad de las personas que conforman nuestra comunidad universitaria”.

“En atención a esta situación, se ha dispuesto la evacuación a partir de este momento de todos los campus universitarios (Angamos, Coloso, Los Inmigrantes, área clínica y Antonino Toro), a excepción del Hospital Clínico Universitario de la Universidad de Antofagasta (HCUA), el cual continuará con sus funciones de manera normal”, indicaron desde la Universidad.

Junto con ello, solicitaron tranquilidad a la comunidad estudiantil, e informaron que todas las tareas administrativas continuarán realizándose bajo la modalidad de trabajo remoto, hasta que las autoridades institucionales informen el retorno a la normalidad.

“Reiteramos que esta medida es estrictamente preventiva y tiene como objetivo resguardar la seguridad y el bienestar de quienes forman parte de nuestra universidad. Agradecemos la colaboración y el compromiso de la comunidad universitaria frente a esta situación”, añadieron.

Desde la Universidad dieron aviso a Carabineros, quienes concurrieron hasta las sedes de la institución acogiendo la denuncia y dando cuenta de la situación al Ministerio Público.

El pasado miércoles 15 de octubre se vivió una situación similar, cuando la institución dio cuenta que recibieron una llamada telefónica que advertía sobre un posible ataque. En esa ocasión la Universidad de Antofagasta también activó los protocolos de evacuación de los campus.