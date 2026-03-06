“Existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas”: Ripamonti se reúne con Poduje y abordan reconstrucción por el megaincendio

Hasta la comuna de Viña del Mar llegó el próximo ministro de Vivienda de José Antonio Kast, Iván Poduje, para concretar un encuentro con la alcaldesa Macarena Ripamonti. La cita se da en el marco de las bilaterales que están sosteniendo los futuros secretarios de Estado con jefes comunales en el país.

En el encuentro, Ripamonti le entregó a Poduje un diagnóstico y propuestas sobre la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la comuna en febrero de 2024, donde 137 personas fallecieron y 4.609 viviendas resultaron dañadas.

Según explicó la alcaldesa, “ existe mucho entusiasmo y metas ambiciosas” en cuanto a la reconstrucción, esto considerando que el proceso ha sido lento, según ha reconocido la jefa comunal y el propio gobierno.

“Para que ellas (metas) resulten, el trabajo colaborativo y el paso a la acción es muy importante, la conexión entre los diferentes ministerios debe ser muy coordinada y también con los gobiernos subnacionales y locales”, indicó.

En ese sentido, Ripamonti dijo creer que “ sí existe la posibilidad de cumplir con esos plazos y lo que nosotros hemos hecho es ponernos a disposición de que eso ocurra, porque de ser así, los beneficios para la comuna serían extraordinarios".

“Queremos ayudar en que esto salga adelante, como lo hicimos con el gobierno anterior, y hoy día también vemos que hay mucha iniciativa y entusiasmo de recibir los diagnósticos y propuestas que ya le hicimos en esta larga y contundente reunión”, aseveró.

Respecto a los damnificados que han sido declarados inhábiles para conseguir una solución habitacional, la jefa comunal detalló que “el ministro nos ha comentado que sacarán rápidamente documentos y estructuras administrativas que permitan que todos los inhábiles sean hábiles”.

“Eso es algo bastante ambicioso que nos alegra, porque es una batalla que hemos dado ya por más de dos años”, resaltó.

En ese sentido, aseguró que junto a su equipo le hicieron “varias recomendaciones” a Poduje “para que eso no tenga contratiempos, que esperamos puedan ser útiles en la aplicación de esta nueva visión que se va a tener por parte del ministerio”.

Sumado a ello, señaló que, “a la hora de hablar de lo técnico, él conoció y quedó bastante sorprendido del diagnóstico, de las propuestas y de la capacidad que tenemos de poder dar soluciones para que no solo él pueda cumplir las metas que tiene, sino que la reconstrucción avance al paso que amerita y bajo las expectativas que tienen nuestros vecinos”.