SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Exmagistrada Sabaj cambia su defensa y ficha al exministro Isidro Solís para jugar su última carta en la Suprema

La removida magistrada busca que el máximo tribunal corrija la resolución que la dejó fuera del Poder Judicial. La exjueza acusa que fue víctima de un trato desigual y desproporcionado.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce

A fines de septiembre, semanas después de haber recibido la resolución del pleno de la Corte Suprema que zanjó su remoción del Poder Judicial, la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Verónica Sabaj decidió dar un giro en su defensa y fichó a nuevos abogados.

Durante el proceso disciplinario en su contra y en la tramitación del cuaderno de remoción -iniciado a raíz de sus contactos irregulares con el abogado Luis Hermosilla-, la otrora magistrada era representada por el abogado Héctor Parra, quien integra el estudio de abogados del excontralor Ramiro Mendoza.

Sin embargo, para esta nueva etapa, Sabaj resolvió que su representación esté en manos de Isidro Solís y Alejandro Usen, quienes ya activaron las primeras acciones con el objetivo de revertir la determinación del máximo tribunal. Durante la jornada de este lunes, poco antes de las 13 horas, ingresaron un recurso de reposición.

La determinación, de acuerdo con lo detallado por los abogados en un comunicado, se funda en que la exministra Sabaj es blanco de una injusticia y de un trato desigual y desproporcionado.

Según expresaron, en el marco de la revisión del cuaderno de remoción, “no se respetó el principio de proporcionalidad y de no discriminación, atendido que las imputaciones en contra de la magistrada señora Sabaj, no son más que un castigo por expresiones y opiniones personales, las que no afectaron su desempeño en el cargo”.

“Nunca la señora Sabaj redactó escrito alguno al señor Hermosilla, ni entró a decidir ninguna causa alegada por él, ni intercedió en su beneficio con terceros o realizó gestiones para la formación o integración de salas”, señalaron en el comunicado.

Adicionalmente, Solís y Usen expresaron que “se ha producido un trato en extremo desigual contra la ministra, ya que en una resolución posterior (la del ministro Antonio Ulloa), la Corte Suprema resolvió no sancionar a otro magistrado, a quien se le atribuyen conductas más graves y aun así se decidió su mantención en el cargo”.

Por esas consideraciones, agregaron, es que se solicita al máximo tribunal corregir la resolución. La arremetida de Sabaj viene cuesta arriba. Esto, debido a que cuando se votó su remoción, la decisión del pleno fue casi unánime. De 13 supremos presentes, 12 estuvieron por expulsarla y solo hubo un ministro disidente, el supremo Mauricio Silva.

Más sobre:Verónica SabajCorte SupremaIsidro SolisRemoción Sabaj

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

5.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”
Chile

Paulina Vodanovic afirma que ministro Montes zanjó la polémica con Jara por reconstrucción y defiende que “es un hombre serio”

Rating del lunes 6 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años
Negocios

Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

CMF aplica millonarias multas a dos directores de Iansa por comprar acciones en periodo de abstención

Las remuneraciones en Chile vuelven a ganarle a la inflación y acumulan 30 meses consecutivos al alza

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir
Tendencias

Alerta en Brasil: cuáles son las bebidas adulteradas que dejaron 12 muertos y que recomiendan no consumir

Cyber Monday 2025: la PlayStation 5 se cae de precio en Chile

La respuesta de Massive Attack a las afirmaciones sobre el supuesto uso de “reconocimiento facial” en sus conciertos

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20
El Deportivo

Claudio Borghi se lanza contra Arturo Vidal por las críticas del volante a la Roja Sub 20

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos
Cultura y entretención

El Tiny Desk de 31 Minutos hace historia como la sesión chilena más vista de todos los tiempos

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump
Mundo

Quién es la ex “Abuela MAGA”: Atacó el Capitolio de EE.UU. en 2021 y ahora hace campaña contra Trump

Taiwán ve a Trump “merecedor del Nobel de la Paz” si logra que China renuncie a la reunificación por la fuerza

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?