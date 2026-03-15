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    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”

    La audiencia quedó fijada para este martes 17 de marzo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía busca incorporar nuevos hechos y ampliar las imputaciones en la investigación vinculada a litigios entre la empresa Belaz Movitec y Codelco.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Exministra Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en caso “Muñeca Bielorrusa” JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para este martes 17 de marzo, a las 09:00 horas, la audiencia en la que será reformalizada la exministra de la Corte Suprema de Chile, Ángela Vivanco, en el marco de la investigación conocida como “trama bielorrusa”.

    La instancia fue solicitada por el Ministerio Público de Chile mediante un escrito firmado por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, con el objetivo de incorporar nuevos hechos a la investigación y ampliar la gravedad de las imputaciones que pesan sobre la exmagistrada.

    La causa tiene su origen en los litigios que sostuvo la empresa Belaz Movitec con Codelco, donde —según la investigación— se habrían realizado gestiones indebidas para favorecer a la compañía en procesos judiciales mientras Vivanco integraba la Tercera Sala del máximo tribunal.

    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa” Diego Martin

    Nuevos delitos que se imputarán

    De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, en la audiencia se buscará formalizar a Vivanco por cohecho reiterado en calidad de autora y en grado consumado, por hechos que habrían ocurrido en Santiago entre el 8 y 9 de febrero y el 27 y 28 de febrero de 2024.

    A ello se suma una nueva imputación por lavado de activos, también en grado consumado, delito que —según la presentación del Ministerio Público— habría sido cometido el 12 de febrero de 2024.

    La incorporación de este último ilícito introduce un componente patrimonial y financiero en la investigación, ya que abre la puerta al análisis del flujo y la trazabilidad de los dineros presuntamente involucrados, así como a eventuales diligencias sobre el origen y destino de esos recursos.

    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa” Diego Martin / ATON CHILE

    Según la investigación, la exministra habría actuado coordinadamente con abogados vinculados al caso para favorecer al consorcio Belaz Movitec en sus disputas judiciales con Codelco.

    Los persecutores sostienen que, como contraprestación por esas gestiones, los abogados involucrados habrían pagado al menos $90 millones a la entonces magistrada a través de su pareja, Gonzalo Migueles.

    Otros imputados en la causa

    La reformalización también alcanzará a otros involucrados en la investigación. La pareja de Vivanco, Víctor Migueles, será formalizado por cohecho reiterado, por hechos ocurridos en las mismas fechas de febrero de 2024.

    En tanto, los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos enfrentarán cargos por soborno reiterado, igualmente en calidad de autores y en grado consumado.

    La audiencia se realizará de forma presencial en la sala 101 del tribunal, ubicado en avenida Pedro Montt, en Santiago, y contempla el traslado de los imputados bajo custodia de Gendarmería de Chile.

    Actualmente, Vivanco permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, mientras que los demás imputados se encuentran en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”. En la imagen, Centro Penitenciario Capitán Yáber. PABLO VASQUEZ R.

    Detención en la investigación

    La exministra fue detenida la noche del 25 de enero, luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos gestionara una orden de aprehensión ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    La diligencia fue ejecutada por personal del OS7 de Carabineros, que llegó hasta su domicilio en la comuna de Las Condes, desde donde fue trasladada inicialmente a una comisaría y posteriormente al Centro de Justicia para su primera formalización.

    Según explicó el fiscal Marco Muñoz en ese momento, la detención se realizó en cumplimiento de una resolución judicial destinada a ejecutar la orden de captura y efectuar diligencias de registro en el domicilio de la exmagistrada.

    Ángela Vivanco será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la “trama bielorrusa”

    Posible ampliación de la investigación

    En la audiencia de este martes también se discutirá la ampliación del plazo de investigación, que actualmente vence este viernes 13 de febrero.

    La Fiscalía busca extender ese período para continuar reuniendo antecedentes en un caso que ha generado amplio interés público y que podría avanzar hacia una eventual acusación formal en los próximos meses.

    Más sobre:Ángela VivancoTrama bielorrusaReformalizaciónTribunalesCohechoLavado de ActivosPoder JudicialMuñeca bielorrusa

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