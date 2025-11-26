BLACK SALE $990
    Nacional

    Exministra Vivanco ante querella de capítulos por trama bielorrusa: "No hay ninguna lógica en lo que se está argumentando"

    La extitular de la Corte Suprema insistió en su inocencia e informó que realizará su defensa separada de la de su pareja Gonzalo Migueles, también acusado por el caso. Asimismo, acusó a la Fiscalía de "apurarse" en un caso en que "no tenía todas las piezas".

    Cristóbal Palacios 
    Cristóbal Palacios

    La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, abordó este martes la querella de capítulos presentada en su contra por la Fiscalía por su presunto rol en la denominada “trama bielorrusa”.

    Al respecto, tras afirmar nuevamente su inocencia, aseguró que en el caso del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec falló “en derecho” y desechó las interpretaciones del Ministerio Público como carentes de lógica.

    En declaraciones a Biobío TV, Vivanco afirmó en este sentido que jamás visitó en sus oficinas a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, quienes en su momento actuaron como los representantes de Belaz Movitec en el caso contra Codelco, en el cual la exministra de la Suprema falló a favor del consorcio.

    Ambos juristas -cercanos a Vivanco-, además de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra, se encuentran detenidos por el caso, en el cual la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, indaga presuntos delitos de cohecho, sobornos, lavado de activos, tráfico de influencias y otros delitos de leyes especiales.

    Tras señalar que fue notificada este martes de la querella en su contra, Vivanco relevó a Biobío TV que realizará su defensa separada de la de Migueles y los otros implicados.

    “Yo voy a defenderme y voy a explicar lo que respecta a mí. Yo no me puedo pronunciar respecto de qué conversaciones, o qué acuerdos, o qué negocios pudo haber respecto de terceras personas, puesto que, como lo he dicho varias veces, mi pareja es una persona independiente de mí. Él tiene su propio trabajo, sus propios negocios y cualquier intercambio que haya tenido en ese tenor, es un tema que se tiene que dar cuenta, efectivamente, por parte de su defensa. La defensa que yo voy a hacer va a tener que ver con mis conductas propias”, sostuvo.

    En tanto, respecto del fallo Belaz Movitec, manifestó que “es una causa que pasó siete veces por la sala, que las siete veces se resolvió con distintas integraciones, que todas las integraciones fueron aquellas que correspondían. Incluso estuvo en algunas presidiendo Sergio Muñoz, que era el presidente de mi sala, y en todas ellas lo que se acordó, se acordó por votos de 4-1 o 5-0. No hubo ninguna en que mi voto fuera determinante”, manifestó.

    Consultada por el móvil de los abogados de Codelco de acusar irregularidades y presiones indebidas, la exministra Vivanco señaló que “yo pienso que cuando se pierde una causa y se pierde en tantas vocaciones como ellos pasaron por la sala, me parece que ellos vieron como una posibilidad darle un cambio de giro a esto, a propósito de sumarse a un proceso ético, que fue un proceso también muy irregular, porque terminó en una remoción exprés, y ellos vieron una oportunidad en esto y creo que se les dio un espacio que posiblemente, si hubiera habido más rigor, no se hubiera dado, porque como digo, estos reclamos de irregularidades nunca los hicieron formalmente antes, descubrieron un año y tanto después que había presuntas irregularidades, cosa que es bastante extraña”.

    “Lo que me corresponde a mí ahora es defenderme sobre eso, porque tengo la firme convicción de que lo que yo fallé, lo fallé en derecho, y no porque tuviera yo ningún interés de otra especie”, sostuvo.

    Visita a casa de abogados de Belaz Movitec

    Respecto de acusaciones que señalan que ella visitaba la oficina del abogado Mario Vargas, la exministra Vivanco señaló que todo se basa en georreferenciaciones realizadas por el Ministerio Público que carecen de exactitud.

    “Yo jamás visité la oficina de Vargas y Lagos, nunca. Como lo he dicho en otras oportunidades, hay estudios a los que me invitaron por ejemplo a dar una conferencia, a conversar, me invitaron a algún cóctel o cosas así, pero para mi fortuna al estudio de Vargas y Lagos nunca me invitaron. Así que no tengo el problema de explicar, mire, es que fui, pero fui por esta razón. Nunca fui. Y en consecuencia, cuando me dicen usted está georreferenciada, estoy georreferenciada en relación con una peluquería y en relación con un departamento que yo tengo a la vuelta de la calle en Napoleón”, relevó.

    Agregó que en la audiencia de formalización se presentó tal georreferenciación como prueba de que había estado en las oficinas de los abogados. Sin embargo, indico que “no fueron capaces de presentar un registro de entrada, no fueron capaces de presentar cámaras o que alguien de las personas que trabajaban en esa oficina dijeran que yo había ido. Cosa curiosa si es que yo iba tanto, porque ellos presentaron como 20 líneas de georreferenciación mía”.

    En este sentido, cuestionó el caso armado por la Fiscalía y afirmó que sus intepretaciones carecen de lógica.

    “Hay cosas que tienen lógica, o sea, que hayan concluido de que yo iba media hora a la peluquería y después corría a la oficina de estos señores a recibirme de dólares, es un asunto absurdo. Y que (ambos abogados) hayan venido a trabajar a esta casa y mandar escritos a esta casa también es un asunto absurdo. Me parece a mí, se lo digo aquí como abogada, cuando uno es abogado, particularmente cuando uno es juez o está en un proceso investigativo, no solamente tiene que buscar pruebas de aquello que quiere demostrar, sino que también una cierta lógica. Y aquí no hay ninguna lógica en lo que se está argumentando”, indicó.

    “Me parece que la Fiscalía, extrañamente, se apuró en armar una causa respecto de la cual no tenía todas las piezas. Entonces juntaron algunas piezas y todo lo que se refiere a mí lo han inducido de georreferenciaciones o de que yo hice un viaje para Navidad y entonces lo habría hecho con la plata de Belaz Movitec”, relevó la exministra del máximo tribunal.

