    Exministro Muñoz declara que “no está permitido” que Vivanco, como visitadora de Copiapó, haya consultado por causa bielorrusa

    Cuando la imputada en el caso ejerció como ministra visitadora de la jurisdicción donde estaba alojado el recurso de protección de Belaz Movitec, presionó y realizó consultas directas a los ministros que tramitaron el litigio.

    Por 
    Tomás Gómez
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En medio de la formalización a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por los delitos de lavado de activos y cohecho, el Ministerio Público presentó una serie de pruebas para justificar la prisión preventiva en contra de la exministra que solicitaron los fiscales ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    Entre ellas, el fiscal Marco Muñoz expuso los testimonios del ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó Pablo Krumm, de su homóloga Aida Osses y del exministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. Los tres fueron consultados en torno al rol de un ministro visitador, debido a que Vivanco ejerció esta función durante parte del litigio entre Codelco y el conglomerado bielorruso CBM.

    Según la Fiscalía, Vivanco habría realizado una serie de consultas sobre el estado de la causa mientras se encontraba como ministra visitadora de la Corte de Apelaciones de Copiapó durante 2023 y 2024, cuando la causa de Codelco y el consorcio chilenobielorruso Belaz Movitec (CBM) se estaba tramitando en esta corte. Al respecto, el juez Krumm afirmó que había “un interés inusual” por parte de Vivanco en el litigio, incluso preguntando en forma “precisa” de la tramitación, lo cual “nunca había ocurrido en la Corte de Apelaciones de Copiapó”.

    Respecto a este interés de Vivanco en la causa, la ministra Osses mencionó ante el Ministerio Público que el pasado 15 de diciembre de 2025 que, en mayo de 2024, Vivanco se comunicó con ella telefónicamente. Durante la conversación, le expresó “su inquietud y preocupación, porque recibía presentaciones y reclamos por la tramitación del recurso de protección de la causa entre CBM y Codelco, y que por eso ella necesitaba informarlo”.

    Ante la solicitud, Osses le dijo a Vivanco que la causa es compleja y que le informaría de acuerdo a su requerimiento: “Y así lo hice por la vía institucional, que fue la vía que correspondía, por correo electrónico de fecha 14 de mayo de 2024. Así, le narro la tramitación de la causa en base a los antecedentes que constaban en el sistema de tramitación digital, informando los principales hitos”, declaró la magistrada ante el Ministerio Público.

    Krumm, por su parte, afirmó a la Fiscalía que nunca “recibí una llamada de Ángela Vivanco y nunca hubiese recibido una llamada o requerimiento de consulta en particular por parte de un ministro de la Corte Suprema. Eso no corresponde, porque eso excede las funciones de ministro visitador”.

    Consultado por la Fiscalía sobre las funciones de un ministro visitador, el exministro Sergio Muñoz -quien salió de la Suprema arrastrado en el escándalo debido a una acusación constitucional- precisó que la labor de un ministro visitador “no se encontraba reglamentada, y los ministros la desempeñan de distinta forma, por lo cual se estructuró un acta con los cometidos básicos que encierra este desempeño”.

    En este sentido, Muñoz afirmó que “quiero descartar categóricamente que los ministros visitadores puedan manifestar interés respecto de la tramitación de ciertos recursos o procedimientos que se llevan adelante en las cortes de apelaciones o en los tribunales (...), lo cual no está permitido de ninguna manera”.

    Los antecedentes fueron expuestos ante el juez Cristián Sanchez, quien tendrá que decidir si acepta la medida cautelar de prisión preventiva contra Vivanco el próximo viernes. Por lo pronto, se espera que mañana continúe la formalización con los alegatos de los querellantes de la causa. Vivanco, por su parte, se mantendrá recluida en un módulo especial de la Cárcel de Mujeres de San Joaquín.

    COMENTARIOS

