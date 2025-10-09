SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Expresidente del Tricel pone la lápida a último intento de Jadue por ser candidato: “Es tarde, no se puede hacer nada”

El exministro de la Corte Suprema y otrora titular del Tribunal Calificador de Elecciones, Patricio Valdés, asegura que no hay margen para que el exalcalde de Recoleta logre estar en la papeleta. Esto, pese a que la acusación de la Fiscalía en su contra quedó sin efecto.

María Catalina BatarcePor 
María Catalina Batarce
El exsupremo y expresidente del Tricel, Patricio Valdés.

La defensa de Daniel Jadue -imputado por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal- logró su cometido durante la jornada del miércoles 8 de octubre. La investigación en su contra, denominada como caso Achifarp, se reabrió por un plazo de 60 días y la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público quedó sin efecto.

Con ello, los abogados que asesoran al exalcalde de Recoleta en la vía electoral -pues busca competir por un cupo en la Cámara de Diputados- planean activar una ofensiva en tribunal para reponer su candidatura. Una de esas opciones es ingresar una reposición con nuevos antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) informando que Jadue ya no tiene la calidad de acusado por lo que sus derechos políticos no están suspendidos.

Sin embargo, expertos en materia electoral ven poco probable que una acción como esa pueda tener frutos en este momento. Así lo piensa, por ejemplo el exministro de la Corte Suprema y expresidente del Tricel Patricio Valdés. El exministro -que por 11 años estuvo en el máximo tribunal- hizo carrera en la Cuarta Sala, donde fue un juez de sensibilidad de derecha y era uno de los cupos externos de la judicatura.

En entrevista con La Tercera, el exmagistrado asegura que, a su juicio, los plazos ya están vencidos y no hay margen para objeciones.

¿Qué tanto éxito podrían tener los abogados de Daniel Jadue en caso de que presenten una reposición?

Sí, la facultad de presentar reposiciones existe. Pero independientemente de eso, por mucha reposición que se presente, yo creo que ya es tarde, no se puede hacer nada porque el Tricel falló de acuerdo a los antecedentes que tenía en ese momento.

¿O sea esa acción no serviría para revertir la decisión que ya tomó el Tricel?

En el momento en que el Tricel revisó su candidatura, el señor Jadue estaba acusado por delitos que merecen pena aflictiva, por lo tanto no podía ser candidato y eso es lo que falló el tribunal, para bien o para mal. Ahora, lo que sucede, es que yo creo que ahí hay un defecto muy grande en cuanto a lo que señala la Constitución, que dice que al ser acusado pierde esos derechos. La verdad es que a mí, personalmente, me hubiera gustado que eso hubiera estado ratificado ya por un juez, porque no es posible que esto dependa solo de un fiscal. El sistema del Ministerio Público en esa materia me parece que es poco adecuado, porque es dueño dentro de los plazos legales, por supuesto, de acusar o no, pero hay un tema de conveniencia. Si no le gusta un candidato o le gusta, podría seguir o no con la investigación.

Exministro de la Corte Suprema Patricio Valdés. Foto: Pantallazo Poder Judicial.

¿Debería haber una reforma?

Yo creo que sí, debiera de alguna forma aclararse el término que señala la Constitución de acusar, porque eso está bien cuando la acusación estaba en manos de los tribunales de justicia, con el sistema antiguo. En este momento a mí el sistema del Ministerio Público me gusta muy poco, me gustaba el sistema que se propuso de Rubén Galecio, en que se dividía la función del juez, un juez instructor y un juez acusador, pero todo dentro del Poder Judicial. A mí el sistema de los fiscales, como está funcionando, no me gusta.

Eso quedará para una discusión futura, pero en este momento, ¿hay espacio para que el Tricel acoja un recurso de Jadue?

No quiero pautear al Tricel, ellos sabrán lo que tiene que hacer, pero a mí me parece que el Tricel tiene que fallar o resolver un asunto de acuerdo a los antecedentes que tiene en el momento, porque podría haber pasado esto dos días antes de la elección. Deben haber plazos, las papeletas ya están mandadas a hacer. Esto tiene que ser en el momento que corresponde. Los tribunales fallan de acuerdo a los antecedentes que uno tiene en el momento, no con lo que vaya a suceder en el futuro.

¿Es injusto que Jadue no pueda competir considerando que al día de hoy su acusación quedó sin efecto y por lo tanto no cabe dentro del presupuesto contemplado en la Constitución?

No, no es injusto. Si bien el señor Jadue está en un punto incierto en este momento, cuando el Tricel falló estaba acusado y eso es lo que dice la Constitución. Ahora, que yo sería partidario de aclararlo un poco, ese es otro problema. Pero si yo tuviera que votar el asunto, salvo que alguien me muestre una ley que dijera lo contrario, tendría que votar en contra.

Daniel Jadue. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
Más sobre:Daniel JadueTricelPatricio ValdésLa Tercera PMCiro ColombaraReposición candidatura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Ministerio de la Mujer y SernamEG detallan medidas de protección para Nabila Rifo ante libertad condicional de su agresor

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

Triunfo para Orrego: tribunal acepta competencia y ProCultura se traslada desde Antofagasta a Santiago

Robo de cable: Fiscalía de Tarapacá y PDI devuelven a empresas 21 toneladas de cobre que detectaron en puerto de Iquique

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Lo más leído

1.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

Reapertura de investigación contra Jadue abre inédito escenario ante la justicia electoral: podría volver a la papeleta

4.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

5.
Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Los Waltemath y su fórmula de datos: cómo dos hermanos chilenos convirtieron una idea casera en una revolución tecnológica

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

Qué enfermedad tenía Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors que falleció a los 69 años

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

“Una nueva fase de la IA”: en qué consiste el acuerdo “masivo” anunciado por OpenAI y AMD

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Corea del Sur por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Italia por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a San Lorenzo vs. Colo Colo por la Copa Libertadores Femenina

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach
Chile

Diputados UDI impulsan comisión investigadora por compra del instituto Arcos por parte de la Usach

Ministerio de la Mujer y SernamEG detallan medidas de protección para Nabila Rifo ante libertad condicional de su agresor

Triunfo para Orrego: tribunal acepta competencia y ProCultura se traslada desde Antofagasta a Santiago

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo
Negocios

Tribunal ambiental da luz verde a sondajes de proyecto minero Vizcachitas en Putaendo

SMA formula cargos contra Gasmar por descargas en la Bahía de Quintero

Rodrigo Álvarez y los US$ 6.000 millones de recorte de Kast: “Es muy difícil, tal como lo considero inevitable”

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú
Tendencias

Qué se sabe del tiroteo en el show de Agua Marina, una banda de cumbia de Perú

Los estudios chilenos que conquistaron a Google con sus videojuegos

Cómo China podría forzar un apagón total en Taiwán y qué rol podría adoptar EEUU en este escenario

El costoso partido que divide a la ANFP: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en La Florida
El Deportivo

El costoso partido que divide a la ANFP: por qué se juega el amistoso entre Chile y Perú en La Florida

Fernando Ortiz se refiere a la posible salida de Arturo Vidal de Colo Colo: “Desde mi parte toca exprimirlo al máximo”

Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
Cultura y entretención

“El maestro del apocalipsis”: una mirada literaria a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Javier Barría lanza álbum tras nueve años y se inscribe entre los mejores del año: “Es mi examen de grado de productor”

Tres libros esenciales para entender a László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha
Mundo

Acuerdo de paz en Gaza: el complejo intercambio de rehenes y prisioneros que está en marcha

Irán pide garantías a la comunidad internacional para que Israel no incumpla el acuerdo de paz en Gaza

Trump prepara visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamas

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen
Paula

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?