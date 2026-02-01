Extraditan a mujer ecuatoriana de Chile acusada por delitos de explotación sexual

Una mujer ecuatoriana, conocida como “Ebony Stefani Y.”, fue extraditada este viernes desde Chile por petición de la justicia ecuatoriana, que la acusa por el delito de explotación sexual de personas.

La mujer mantenía una notificación roja vigente por parte de la Interpol. Siendo activamente buscada, la extradición se logró tras la coordinación de la policía ecuatoriana, la Interpol y la OCN de Santiago de Chile.

Según lo informado por la policía ecuatoriana, la mujer era solicitada por la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Montalvo por hechos ocurridos en marzo de 2025.

Era acusada por haber engañado a dos adolescentes para cometer actos de abuso sexual, por los cuales posteriormente habrían resultado contagiados con VIH. Tras los hechos, el padre de las víctimas habría presentado la denuncia respectiva.

La mujer, tras llegar a Ecuador al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, fue puesta inmediatamente a órdenes de la autoridad judicial competente, para así continuar con el trámite legal correspondiente.